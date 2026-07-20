Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, affiancato dall'assessore regionale alle politiche di sviluppo, Michele Casino, ha voluto fare chiarezza sul tema dell'autonomia differenziata. Durante una conferenza stampa a Potenza, Bardi ha categoricamente smentito le preoccupazioni diffuse, affermando con decisione che "non ci sarà nessuna secessione e nessuno svuotamento degli ospedali" in Basilicata, nonostante l'applicazione del nuovo quadro normativo. L'obiettivo primario, ha ribadito il presidente, è che la Regione Basilicata continui a garantire pienamente i servizi sanitari su tutto il territorio.

Non sono previsti, in alcun modo, tagli o riduzioni delle strutture ospedaliere locali, un punto fermo per l'amministrazione regionale.

Il fermo impegno della Regione per la sanità pubblica

Bardi ha voluto rafforzare il messaggio, chiarendo che l'introduzione dell'autonomia differenziata non deve essere interpretata come un preludio a una divisione del Paese. Al contrario, ha assicurato che non comporterà la perdita di servizi essenziali per i cittadini lucani. La Regione Basilicata, ha sottolineato, è profondamente impegnata nella difesa della sanità pubblica e nel mantenimento dell'efficienza e della funzionalità di tutte le strutture sanitarie esistenti. Un aspetto cruciale emerso durante l'incontro è la volontà di gestire l'autonomia in modo tale da non penalizzare le aree interne e i piccoli centri, che storicamente sono più vulnerabili al rischio di depotenziamento dei servizi, garantendo così equità e prossimità delle cure.

Nessuna chiusura di ospedali: la conferma dell'assessore Casino

A supporto delle dichiarazioni del presidente, l'assessore regionale alle politiche di sviluppo, Michele Casino, ha fermamente confermato l'assenza di piani per la chiusura di ospedali o per la riduzione dei servizi sanitari. Casino ha enfatizzato che "la Regione Basilicata ha sempre lavorato con dedizione per garantire l'accesso universale alle cure e la presenza capillare di presidi sanitari in tutto il territorio". Le sue parole hanno rafforzato il messaggio di continuità e impegno. Entrambi gli esponenti regionali hanno voluto così dissipare ogni dubbio e rassicurare la popolazione lucana, rispondendo direttamente alle legittime preoccupazioni emerse nei giorni precedenti riguardo al potenziale impatto dell'autonomia differenziata sulla sanità locale. L'obiettivo è mantenere un sistema sanitario robusto e accessibile per tutti i cittadini.