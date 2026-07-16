Il 16 luglio 2026, Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale (FnV), ha annunciato la decisione del suo partito di votare contro la nuova proposta di legge elettorale in discussione in Parlamento. In un video diffuso sui social, Vannacci ha motivato la sua posizione con toni accesi: “Dopo la vigliaccata degli infami delle poltrone, che ieri con le munizioni date dal Partito democratico hanno sparato alla schiena del proprio schieramento, oggi Futuro nazionale non voterà la nuova proposta di legge elettorale che sarà presentata in Parlamento”.

Vannacci ha evidenziato come la proposta di legge preveda l’eliminazione delle preferenze, il mantenimento dell’alternanza di genere e un trattamento di favore per alcune formazioni politiche, come Azione e altri partiti minori, esentati dalla raccolta firme per la presentazione delle liste.

Una condizione, quest'ultima, che non si applica a Futuro Nazionale, il quale, ha assicurato il leader, raccoglierà le firme “con molto piacere”. Vannacci ha ribadito la missione del suo movimento, affermando: “Futuro nazionale continua ad essere l’unico partito che vuole ridare sovranità al popolo italiano”.

Le ragioni del dissenso di Futuro Nazionale

La ferma posizione di Futuro Nazionale è stata ulteriormente argomentata dal deputato Edoardo Ziello. Egli ha sottolineato come Fratelli d’Italia abbia, in linea di principio, condiviso l’indicazione di Vannacci sull’importanza di reintrodurre le preferenze, al fine di garantire ai cittadini il diritto di eleggere direttamente i propri rappresentanti.

Ciononostante, Ziello ha evidenziato che i partiti di centrodestra non hanno accolto tale istanza, votando contro l’emendamento di Futuro Nazionale che proponeva proprio l’introduzione delle preferenze. Il deputato ha specificato: “dai banchi della Lega abbiamo sentito in modo evidente le indicazioni di voto dei parlamentari di votare contro all’emendamento di Futuro Nazionale che prevedeva l’introduzione delle preferenze”.

Ziello ha ribadito l’incrollabile adesione di Futuro Nazionale ai principi cardine, tra cui il diritto dei cittadini di scegliere i propri parlamentari, la sicurezza nazionale e la posizione sull’invio di armi all’Ucraina. Il deputato ha descritto il partito come “un albero maestro, che Meloni potrebbe seguire per ripristinare la coerenza che in certi comparti e argomenti ha perduto”, suggerendo un potenziale allineamento futuro su questi temi.

Contrasti sulla riforma elettorale e la sovranità popolare

La proposta di legge elettorale al centro del dibattito parlamentare si caratterizza per l’eliminazione delle preferenze nell’elezione dei parlamentari, il mantenimento dell’alternanza di genere e l’introduzione di una deroga per la raccolta firme a beneficio di alcune formazioni politiche. La questione delle preferenze si è rivelata un punto di profondo contrasto tra Futuro Nazionale e gli altri schieramenti di centrodestra. La difesa della sovranità popolare e la possibilità per i cittadini di selezionare direttamente i propri rappresentanti rimangono pilastri fondamentali della visione politica di Roberto Vannacci e del suo partito.