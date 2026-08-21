Fabrizio Cesetti, esponente del Partito Democratico delle Marche, ha dichiarato che garantire i servizi essenziali rappresenta l'unica strada efficace per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne della regione. L'affermazione, rilasciata il 21 agosto 2026, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il progressivo calo demografico che interessa numerosi comuni marchigiani, minacciandone la vitalità sociale ed economica.

Cesetti ha evidenziato come la carenza di servizi quali sanità, istruzione, trasporti e infrastrutture digitali stia contribuendo in modo significativo all'abbandono dei territori da parte dei cittadini.

Secondo l'esponente del PD, "la garanzia dei servizi essenziali è la sola vera risposta allo spopolamento". Il mantenimento e il potenziamento di tali servizi sono, infatti, indispensabili per assicurare condizioni di vita dignitose e concrete opportunità di sviluppo alle comunità locali.

Priorità per le aree interne delle Marche

Nel suo intervento, Cesetti ha sottolineato la necessità di un impegno concreto da parte delle istituzioni regionali e nazionali per invertire la tendenza allo spopolamento. Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento della rete sanitaria territoriale, il miglioramento dell'offerta scolastica e il potenziamento dei collegamenti, sia stradali che digitali. L'obiettivo è "rendere attrattivi i territori interni, garantendo pari diritti e opportunità rispetto alle aree urbane", promuovendo una reale coesione territoriale.

Il ruolo delle amministrazioni locali

Il Partito Democratico delle Marche, attraverso la posizione espressa da Cesetti, richiama l'attenzione sulla responsabilità delle amministrazioni locali nel promuovere politiche di coesione e investimenti mirati. La salvaguardia dei servizi essenziali è indicata come elemento centrale per sostenere la permanenza delle famiglie e favorire il ritorno di giovani e nuove attività economiche nei piccoli centri. Cesetti conclude che "solo così si potrà contrastare efficacemente il declino demografico e sociale delle aree interne", trasformando le sfide in opportunità di sviluppo.