Il 27 agosto 2026, alle ore 17, l'Hotel Santavenere di Maratea (Potenza) ospiterà una tappa del tour "Bar Italia - Serviamo fatti, non chiacchiere" di Fratelli d'Italia. L'evento, annunciato dal deputato Aldo Mattia, vedrà la partecipazione del deputato Salvatore Caiata e del senatore Gianni Rosa. L'iniziativa si configura come un confronto diretto con cittadini e militanti sui temi concreti e le prospettive del Paese.

Mattia ha evidenziato che Maratea sarà cruciale per discutere l'Italia presente e futura: "Un Paese più forte, competitivo e capace di offrire opportunità, senza dimenticare nessun territorio".

La scelta della località, per vocazione turistica e attrattiva, simboleggia le potenzialità di Basilicata e Mezzogiorno. "Bar Italia" mira a trattare la politica in modo diretto, basato sui fatti, raccontando quanto realizzato, confrontandosi sulle priorità e ascoltando le istanze locali. "La politica ha senso quando mantiene un rapporto vivo con le comunità e quando alle parole riesce a far seguire risultati concreti", ha aggiunto il parlamentare.

Programma e focus tematico a Maratea

Oltre agli interventi di Mattia, Caiata e Rosa, il programma prevede un approfondimento condotto da Marco Gaetani di Radio Atreju. Saranno intervistati il deputato Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, e il deputato Francesco Filini, responsabile del Dipartimento Programma di Fratelli d'Italia.

Il confronto verterà sui principali temi dell'agenda politica nazionale, analizzando il lavoro svolto e le sfide future. La tappa di Maratea, con Marco Osnato, si focalizzerà su economia e taglio delle tasse.

L'appuntamento di Maratea si inserisce nel più ampio tour estivo "Bar Italia" di Fratelli d'Italia, che tocca diverse località italiane (Latina, Sorrento, Torri del Benaco, Taormina, Lampedusa, San Benedetto del Tronto, Cesena). Il tour affronta varie tematiche (politiche giovanili, sicurezza, turismo, energia, immigrazione, agricoltura, salute), coinvolgendo ministri, parlamentari e altri esponenti. Gli incontri sono trasmessi in diretta sul canale YouTube del partito, rafforzando il dialogo territoriale.

Maratea: simbolo di sviluppo e valorizzazione territoriale

Mattia ha ribadito l'importanza della Basilicata e di Maratea quali luoghi di potenziale sviluppo e protagonismo nelle politiche nazionali. "Parlare qui di futuro significa anche ribadire che la crescita nazionale passa dalla valorizzazione delle identità, delle eccellenze e delle capacità dei nostri territori", ha sottolineato. L'incontro mira a mettere al centro l'Italia reale: famiglie, imprese, lavoratori, giovani e specificità locali, promuovendo un dialogo costante con i cittadini.