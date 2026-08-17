Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha recentemente offerto una lucida analisi sulla situazione interna della Lega, rilasciando dichiarazioni significative che mettono in luce un profondo malessere tra i militanti del partito. Le sue parole, pubblicate il 17 agosto 2026, non hanno escluso alcuna ipotesi per il futuro della leadership, inclusa la possibilità di un passo indietro di Matteo Salvini dalla guida. Fontana ha infatti affermato esplicitamente che 'nessuna soluzione va esclusa a priori', sottolineando l'urgenza di un rinnovamento.

Il malessere diffuso e il drastico calo dei consensi

Il disagio interno alla Lega, come evidenziato da Fontana, non è un fenomeno circoscritto alla sola Lombardia, ma si manifesta con forza in tutto il Nord Italia. Questa percezione di malcontento è stata segnalata in modo univoco sia dai dirigenti territoriali del partito sia dai cittadini, che esprimono una crescente insoddisazione. Il presidente lombardo ha fornito un dato eloquente per illustrare la gravità della situazione: la Lega ha registrato un calo drastico, passando dal 34 al 5 per cento dei voti. Questo crollo nei consensi è stato interpretato da Fontana come un segnale inequivocabile della necessità impellente di un cambiamento radicale.

A tal proposito, ha ribadito con fermezza che 'la Lega non teme il rinnovamento', indicando una chiara apertura a percorsi di trasformazione interna.

Progetti per il rilancio e la visione sui rapporti politici

Per rispondere a questa complessa situazione e avviare un percorso di rilancio, Attilio Fontana ha rivelato di essere attivamente impegnato, insieme ad altri esponenti del partito, nella creazione di 'un’associazione larga e aperta'. L'obiettivo primario di questa iniziativa è duplice: da un lato, favorire un confronto costruttivo tra le diverse anime e sensibilità interne alla Lega; dall'altro, individuare e sviluppare soluzioni concrete e utili per l'intero movimento. Questa associazione si propone quindi come un laboratorio di idee e proposte per il futuro.

Riguardo ai potenziali dialoghi o alle collaborazioni con altre forze politiche, come i centri di Forza Italia, Azione, Fratelli d’Italia o altri partiti, Fontana ha espresso una posizione chiara e decisa. Ha infatti dichiarato che 'No, credo che semmai dovrebbero essere gli altri a seguire cosa facciamo noi', delineando una visione in cui la Lega, attraverso il suo percorso di rinnovamento, intende riaffermare la propria centralità e leadership, piuttosto che adeguarsi alle dinamiche di altre formazioni politiche.