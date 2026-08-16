L'amministrazione Trump ha stabilito a metà maggio un canale segreto di comunicazione diretta con il comandante della Guardia Rivoluzionaria iraniana, Ahmad Vahidi. L'iniziativa, rivelata da fonti a conoscenza diretta dei fatti, ha visto il presidente del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, agire come intermediario cruciale. Questo sviluppo si è inserito nel contesto dei complessi negoziati tra Stati Uniti e Iran, volti a porre fine a un conflitto in corso, durante i quali i rappresentanti americani avevano riscontrato notevoli difficoltà nel determinare se i loro interlocutori iraniani ufficiali avessero la reale autorità di parlare a nome del potente Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Il ruolo strategico di Barzani nei colloqui riservati

Di fronte a tale incertezza, i funzionari dell'amministrazione Trump hanno deciso di aggirare i negoziatori iraniani ufficiali, tra cui figuravano il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. La scelta è ricaduta su Nechirvan Barzani per stabilire un contatto diretto con i vertici dei pasdaran. Barzani, una figura di spicco nel panorama regionale, godeva della piena fiducia sia dei Guardiani della Rivoluzione sia degli americani, una condizione indispensabile per un'operazione così delicata. La sua profonda conoscenza del farsi e il suo rispetto consolidato sia a Teheran che a Washington lo hanno reso l'intermediario ideale.

Attraverso canali di comunicazione criptati, Barzani ha facilitato il dialogo, e il generale Vahidi ha successivamente confermato il proprio allineamento con i negoziatori iraniani e il sostegno alla prosecuzione dei colloqui.

Memorandum d'intesa e il rapido fallimento

L'episodio ha messo in luce le intrinseche difficoltà incontrate dagli Stati Uniti nel condurre negoziati con un Paese in cui la struttura del potere decisionale non è sempre trasparente. Nonostante le complessità, a giugno, gli Stati Uniti e l'Iran sono riusciti a concordare un memorandum d'intesa, frutto proprio di questi colloqui avviati tramite il canale segreto. Tuttavia, l'accordo si è rivelato di breve durata, naufragando poco dopo la sua definizione, a testimonianza delle persistenti sfide e delle profonde divisioni esistenti tra le due nazioni.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche: un attore chiave

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) rappresenta una delle principali forze militari e istituzioni più influenti dell'Iran. Il suo ruolo non si limita alla difesa nazionale, ma si estende significativamente alle dinamiche politiche interne ed estere del Paese. L'IRGC esercita una influenza considerevole sulle decisioni strategiche della Repubblica Islamica, rendendolo un interlocutore quasi imprescindibile in tutti i negoziati che toccano la sicurezza e le relazioni internazionali dell'Iran. La sua autorità e la sua capacità di agire autonomamente rispetto ad altre branche del governo rendono la comprensione della sua posizione fondamentale per qualsiasi tentativo di dialogo diplomatico.