Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso una posizione chiara e decisa riguardo alla trasmissione Report e al suo conduttore, Sigfrido Ranucci. L'11 agosto 2026, Salvini ha dichiarato che, in assenza di una piena e completa chiarezza sulla posizione di Ranucci, sarebbe preferibile che il programma di inchiesta giornalistica di Rai 3 proseguisse senza la sua guida. Questa affermazione si inserisce in un contesto di vivace dibattito pubblico e di recenti polemiche che hanno coinvolto il giornalista e volto noto del servizio pubblico.

Salvini ha ribadito con fermezza la necessità imprescindibile di trasparenza e chiarezza, pronunciando la frase: "Finché non c'è chiarezza meglio Report senza Ranucci".

Tale presa di posizione è giunta in seguito all'emergere di notizie concernenti presunte irregolarità o comportamenti contestati a Ranucci. Sebbene i dettagli specifici di tali accuse non siano stati resi pubblici durante le dichiarazioni di Salvini, la sua richiesta di chiarezza evidenzia una preoccupazione per l'integrità e la percezione del programma.

Il dibattito sul servizio pubblico e la trasparenza

La dichiarazione del leader della Lega si colloca all'interno di un dibattito più ampio e ricorrente sulla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo italiano e, in particolare, sulla trasparenza e l'etica delle figure che ricoprono ruoli di spicco nei programmi di informazione. Matteo Salvini ha sottolineato come la chiarezza riguardo alle vicende personali e professionali dei conduttori sia un elemento fondamentale per assicurare la credibilità e l'autorevolezza delle trasmissioni targate Rai.

La sua posizione riflette l'attenzione del partito verso la correttezza e l'imparzialità dell'informazione offerta dalla televisione di Stato, un tema spesso al centro del confronto politico.

Report: un pilastro dell'inchiesta giornalistica Rai

Report rappresenta una delle trasmissioni di punta del palinsesto di Rai 3, riconosciuta per il suo approccio all'inchiesta giornalistica. In onda dal 1997, il programma si è distinto per l'approfondimento di temi complessi e di grande rilevanza, spaziando dall'attualità alla politica, dall'economia alla società. Sigfrido Ranucci ha assunto la direzione di Report nel 2017, contribuendo a mantenere alto il profilo della trasmissione. La Rai, in quanto Radiotelevisione Italiana, è la principale azienda radiotelevisiva pubblica del paese, gestendo un vasto network di canali televisivi e radiofonici.

La presenza di un programma come Report nel palinsesto di Rai 3 ne conferma l'importanza strategica nel panorama dell'informazione italiana, rendendo le discussioni sulla sua gestione e sui suoi volti particolarmente sensibili.