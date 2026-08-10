La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha espresso una ferma critica nei confronti delle recenti dichiarazioni di Roberto Vannacci, il quale aveva fatto riferimento a ipotetici ‘rastrellamenti’ nel quartiere Rogoredo. L’intervento della vicesindaca è avvenuto in un momento di particolare rilevanza storica per la città, durante le commemorazioni dell’eccidio nazifascista del 10 agosto 1944 in Piazzale Loreto, un evento che simboleggia l’impegno democratico e costituzionale.

Scavuzzo ha sottolineato con enfasi che «le parole hanno un peso enorme» e che l’uso del termine «rastrellamenti» «non mi è piaciuto».

Ha evidenziato la delicatezza del termine, specialmente in un contesto in cui si celebra la memoria di eventi storici cruciali per la lotta alla democrazia e la difesa della Costituzione. La vicesindaca ha inoltre rimarcato l’importanza di un linguaggio responsabile nel dibattito politico contemporaneo, affermando che «bisogna stare attenti a non abusare di queste parole».

Il significato delle dichiarazioni e il contesto storico

Le parole di Roberto Vannacci sono state pronunciate in riferimento alle problematiche di sicurezza e al degrado urbano che caratterizzano il quartiere Rogoredo. Il richiamo ai «rastrellamenti» ha generato immediate reazioni tra le istituzioni cittadine, principalmente a causa del profondo significato storico che tale termine riveste nella memoria collettiva milanese.

La concomitanza con le celebrazioni per l’anniversario dell’eccidio di Piazzale Loreto ha amplificato la sensibilità del tema, rafforzando la posizione di Scavuzzo sull’importanza di un uso consapevole del linguaggio nelle discussioni pubbliche.

Il ruolo della vicesindaca e l’impegno civico

In qualità di vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo detiene deleghe fondamentali che includono la sicurezza e le politiche sociali. Il Comune di Milano si impegna attivamente nella promozione della memoria storica attraverso numerose iniziative e commemorazioni, tra cui quelle dedicate all’eccidio di Piazzale Loreto del 10 agosto 1944. L’amministrazione comunale dedica particolare attenzione alla salvaguardia dei valori democratici e costituzionali, esercitando una costante vigilanza sull’uso del linguaggio pubblico da parte di figure istituzionali e politiche, al fine di preservare il rispetto e la dignità della storia cittadina.