La città di Roma, durante il prossimo weekend del 16 e 17 novembre, si ammanterà di mistero: verranno infatti proposte pratiche esoteriche e cibi 100% Vegan e Cruelty free. Il “Free Spirit, Holistic and Vegan Festival” avrà luogo presso la Città Dell’Altra Economia, in Largo Dino Frisullo (zona Testaccio).

L’inizio è previsto per le ore 10:00 di sabato mattina e si concluderà domenica sera, alle ore 21:00. L’evento è organizzato dall’associazione culturale no profit "Anima Verde".

Cosa si intende per 'Free Spirit'?

Per Free Spirit, ossia Spirito Libero, si intende tutto ciò che siamo in grado di scegliere in completa autonomia: dalla salute alla spiritualità, passando attraverso lo stile di vita e l’alimentazione. Fondamentale anche il rapporto con la natura e con le altre persone. Lo scopo del festival è, infatti, quello di proporre uno stile di vita e un modo di pensare alternativo, il quale possa essere scelto in totale armonia con il proprio essere.

Gli argomenti trattati sono di grande attualità e interesse e riguarderanno la nutrizione e il benessere, l’ecologia, la natura, la meditazione, la danza-terapia, le tecniche di medicina orientale, la spiritualità, lo sciamanesimo, l’healing therapy, l’alimentazione vegana e fruttariana, nonché il riciclo e la produzione a km 0.

Il festival prevede l’unione di due mondi diversi, ma talvolta paralleli: quello dell’esoterismo e quello del veganismo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ambiente Concerti E Music Festival

Spesso, infatti, queste due realtà, pur rimanendo ben distinte, riescono a entrare in stretta sintonia, per via dei molteplici punti in comune che hanno.

Organizzazione del festival

Per l’occasione sono state pensate due aree: quella Soul e quella Green. Entrambe prevedono seminari, approfondimenti, laboratori e attività pratiche. Sarà infatti possibile praticare yoga (si consiglia di portare con sé un tappetino), assistere alla trance dance, alla danza hula hawaiana, alle pratiche sciamaniche e spirituali o partecipare a conferenze sul benessere, sulla cosmesi naturale o sull’alimentazione a base di frutta.

Il costo previsto per poter partecipare a ogni seminario è di 5 euro.

Durante il “Free Spirit. Holistic and Vegan Festival” saranno presenti anche un’area market olistico e artigianale, uno spazio dedicato ai trattamenti olistici, uno spazio per le associazioni culturali e olistiche e il mercato biologico e degli artigiani. Inoltre verrà organizzata una raccolta di cibo e di beni di prima necessità per i rifugi di animali presenti sul territorio locale.

Per partecipare all’evento bisogna essere soci dell'associazione culturale organizzatrice. Sarà possibile tesserarsi anche al momento, con un contributo simbolico di soli 2 euro.