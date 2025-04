Nella giornata del 28 aprile è stato presentato nella sala Sicurezza del Comune di Formia un accordo di programma che prevede dei lavori di ristrutturazione che hanno come oggetto i viadotti situati nei comuni di Formia e di Gaeta, viadotti compresi nella Statale Flacca, un'arteria di attraversamento non solo di importanza locale, ma anche nazionale, in quanto via principale di transito di veicoli diretti nel mercato ortofrutticolo di Fondi e anche di passaggio per i mezzi diretti a Napoli o a Roma, in quanto a quaranta chilometri è presente l'uscita a Cassino dell'Autostrada A1.

In questa sinergia di enti interessati a questo progetto di ristrutturazione viaria sono presenti anche la Regione Lazio e Astral.

L’incontro è stato presentato alla presenza di appartenenti ad istituzioni politiche

All’incontro, erano presenti il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il consigliere regionale e presidente della commissione regionale ai Lavori Pubblici Cosmo Mitrano, l’assessore regionale con delega al Bilancio e alla Programmazione economica Giancarlo Righini e l’assessore regionale con delega ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Manuela Rinaldi. Di fatto è una sinergia di enti che si sono incontrati per definire il progetto e quali sono i tempi di relizzazione dei lavori per mettere in sicurezza i tratti che sono interessati.

Cosa prevede l’accordo della messa in sicurezza della Via Flacca

È un progetto di riqualificazione e di ristrutturazione che interessa in particolar modo i sei viadotti situati nel territorio di Formia e i quattro viadotti del territorio di Gaeta. Un progetto che è finanziato attraverso i fondi europei, per l’esattezza il Fondo Sviluppo e Coesione – FSC 2021-2027 per l’importo totale di euro 16.228.083,3. I lavori che nei prossimi mesi dovranno essere attuati prevedono la messa in sicurezza dei seguenti viadotti e cavalcavie: per Formia sono il Cavalcavia Via Olivella, Cavalcavia Via Tonetti, Cavalcavia Muro di Nerva, Ponte Darsena Quercia, Ponte Ospedale e Cavalcavia Tallini; per il comune di Gaeta Ponte Conca, Cavalcavia Via Caalegna, Sovrappasso Via Cuostile e Cavalcavia Garibaldi.

Tutti gli interventi sono affidati alla gestione Astral, e sono incentrati alla necessità di dover migliorare le condizioni di percorribilità di porzioni di strade di un’importanza cruciale per il Lazio meridionale. La viabilità di questa zona è abbastanza datata e la loro realizzazione risale tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Arterie che nel corso degli anni sono interessati da un altro indice di traffico che ha portato dalla loro ’inevitabile usura che in alcuni punti necessita di interventi urgenti di straordinaria manutenzione per rendere sicuri i ponti in oggetto dell’accordo di programma. Un lavoro che completa un iter durato due anni, che ha visto la conclusione nei giorni precedenti e quindi ha permesso agli enti interessanti la possibilità di presentarlo alla stampa, in attesa che i lavori partano nel più breve tempo possibile.