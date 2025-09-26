Ha preso il via a Roma il 25 settembre la terza edizione dell’Aut Art Festival, la manifestazione culturale e sociale che pone al centro l’autismo, raccontandolo attraverso il linguaggio universale dell’arte. La location è il Teatro degli Eroi di Roma, trasformato per l’occasione in uno spazio inclusivo e creativo, dove si susseguono mostre, laboratori, performance artistiche, testimonianze e dibattiti per oltre 52 ore no-stop.

L’evento, in programma dal 25 al 28 settembre, è promosso dall’associazione Siamo Delfini – Impariamo l’autismo, in collaborazione con realtà come Io Autentico, FIDA, La Palestra delle Autonomie e AICAB, e gode del patrocinio del Ministero per la Disabilità, della Regione Lazio e di Roma Capitale.

“Famiglie, associazioni, professionisti e persone autistiche stanno dando vita a qualcosa di unico”, ha dichiarato Paola Nicoletti, presidente di Siamo Delfini e ideatrice del festival. “Il racconto collettivo che sta emergendo è potente, perché nasce dal vissuto e trova nell’arte un linguaggio universale”.

Istituzioni in prima fila

Ad aprire ufficialmente il festival, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, che ha sottolineato come “parlare di autismo significa parlare di pluralità di voci e di sguardi. Ogni persona porta con sé una prospettiva unica che arricchisce la comunità”.

Presente anche l’assessore all’inclusione sociale Massimiliano Maselli, che ha annunciato il primo Piano regionale sull’autismo, uno strumento che coordina Asl, distretti sociosanitari e famiglie.

Suor Veronica Donatello, responsabile CEI per la Pastorale delle persone con disabilità, ha posto invece l’accento sulla dimensione spirituale: “Anche nelle persone cosiddette a basso funzionamento, la spiritualità può migliorare il benessere e la qualità della vita”.

Aut Art Festival, un calendario ricco di eventi e ospiti

Il programma dell’Aut Art Festival è articolato in quattro giornate, con attività continue dalle 10 alle 20. Tra gli appuntamenti di punta:

Incontri formativi e informativi con esperti, psicologi e insegnanti

Performance teatrali e musicali con protagonisti autistici

Proiezioni cinematografiche, tra cui “Attraverso te”, “Le ali invisibili” e il backstage del film “Vita da Grandi” con Greta Scarano , Matilda De Angelis e Yuri Tuci

Presentazioni di libri, come “Insieme si può”, “Letizia è autistica” e “SUPEREROI”, un viaggio padre-figlio in Vespa attraverso l’Italia

Gran finale con l’Aut Art Award

Il festival si concluderà domenica 28 settembre con il convegno “Impariamo a fare insieme – la sfida della rete”, seguito dal momento più atteso: l’assegnazione dell’Aut Art Award, premio dedicato al miglior progetto per l’autismo.

La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Sonia D’Agostino.

In chiusura, spazio alla musica e allo spettacolo con l’Aut Art Band e i giovani partecipanti del laboratorio musicale “La musica che gira intondo”.