Una serata sotto le stelle per trasformare la cultura scientifica in un’occasione di incontro, socialità e partecipazione. È questo lo spirito dell’iniziativa organizzata a Grottaferrata (Roma) presso Agricoltura Capodarco, dove cittadini e appassionati si sono ritrovati per osservare il cielo notturno insieme agli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia.

L’appuntamento, promosso da Fare Rete, Insieme per Grottaferrata e Grottaferrata in Comune, ha proposto un momento di divulgazione scientifica aperto alla cittadinanza, unendo l’osservazione astronomica alla possibilità di condividere un’esperienza all’interno di uno spazio di aggregazione.

A raccontare il significato della serata è l’ex sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e, più in generale, l’importanza di continuare a proporre occasioni culturali accessibili alla cittadinanza.

“Quando la cultura scientifica diventa occasione di socialità e condivisione”, è il messaggio scelto per descrivere l’appuntamento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

A Grottaferrata una serata tra stelle, cultura e socialità

Nel corso della serata, gli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia hanno accompagnato i presenti alla scoperta del cielo notturno, illustrando gli oggetti celesti osservabili e fornendo spiegazioni sui fenomeni astronomici.

Un ruolo centrale è stato affidato al telescopio, attraverso il quale i partecipanti hanno potuto osservare direttamente alcuni degli elementi del cielo raccontati durante l’incontro.

La possibilità di alternare spiegazioni e osservazione diretta ha permesso di rendere la divulgazione scientifica un’esperienza concreta e accessibile, coinvolgendo anche chi si avvicina per la prima volta all’astronomia.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un percorso che, secondo quanto sottolineato dagli organizzatori, punta a fare della cultura uno strumento di partecipazione e di aggregazione. Non soltanto appuntamenti rivolti a un pubblico specializzato, dunque, ma eventi pensati per portare la conoscenza e la divulgazione all’interno degli spazi della città, creando occasioni di incontro tra persone di età e interessi differenti.

“L’impegno nel realizzare eventi culturali gratuiti ha contraddistinto la nostra Amministrazione e prosegue anche ora”, afferma Di Bernardo, rivendicando la continuità di una linea che mette al centro la possibilità per i cittadini di partecipare gratuitamente a iniziative culturali.

L’obiettivo dichiarato è contribuire alla costruzione di una Grottaferrata viva e in costante fermento, nella quale cultura e divulgazione scientifica possano rappresentare strumenti di partecipazione alla portata di tutti.

La serata a Capodarco assume quindi anche un significato più ampio rispetto alla semplice osservazione astronomica. Il cielo diventa il punto di partenza per creare un momento di comunità, favorire la curiosità e avvicinare il pubblico alla conoscenza scientifica attraverso un’esperienza condivisa.

La scelta di organizzare l’iniziativa in un contesto come quello di Capodarco ha inoltre favorito la dimensione conviviale dell’appuntamento, permettendo di associare alla componente culturale quella dell’incontro e della socialità.

Per i promotori, infatti, la cultura non deve essere considerata esclusivamente come un’attività da fruire individualmente, ma può diventare uno strumento capace di rafforzare i legami all’interno della comunità. La divulgazione scientifica, in quest’ottica, diventa un’occasione per incontrarsi, imparare e condividere un’esperienza.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità dell’evento. La gratuità rappresenta infatti uno degli elementi sottolineati dagli organizzatori, nella convinzione che le iniziative culturali e scientifiche debbano poter raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, senza barriere economiche.

L’appuntamento di Capodarco rappresenta così un ulteriore tassello di un’attività che punta a mantenere vivo il rapporto tra cultura, territorio e partecipazione. Un modello nel quale gli eventi pubblici non sono soltanto momenti di intrattenimento, ma possono diventare occasioni per conoscere meglio il mondo che ci circonda e, allo stesso tempo, incontrare altre persone.

“Una bella iniziativa promossa da Fare Rete, Insieme per Grottaferrata e Grottaferrata in Comune”, conclude Di Bernardo, ringraziando i promotori e quanti hanno preso parte alla serata.

Dopo il tramonto, dunque, Grottaferrata ha guardato verso l’alto, trasformando l’osservazione delle stelle in un momento di condivisione. Un appuntamento che ha messo insieme divulgazione scientifica, cultura e socialità e che, nelle intenzioni dei promotori, rappresenta la volontà di continuare a proporre occasioni gratuite di partecipazione e di incontro per la comunità.