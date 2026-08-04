La Polisportiva Matese continua a lavorare alla costruzione del roster in vista della stagione sportiva 2026/27 e annuncia un nuovo importante innesto. Il club biancoverde ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Abete, ala classe 2000, alta 187 centimetri, che farà parte della squadra a disposizione dello staff tecnico per il prossimo campionato.

Un movimento di mercato che testimonia la volontà della società di allestire un gruppo competitivo, puntando su giocatori in grado di unire qualità tecniche, esperienza e margini di crescita. Abete rappresenta proprio questo profilo: un atleta ancora giovane, ma con alle spalle un percorso già significativo nel panorama cestistico italiano.

La Polisportiva Matese ha scelto di puntare su un giocatore capace di garantire solidità e affidabilità, inserendo nel gruppo un elemento che ha già avuto modo di confrontarsi con campionati di livello e contesti particolarmente competitivi.

Un percorso costruito tra Serie B e Serie C

Nonostante la giovane età, Andrea Abete ha già accumulato un importante bagaglio di esperienza, maturato soprattutto nei campionati nazionali. Nel corso della sua carriera ha infatti collezionato oltre 200 presenze ufficiali tra Serie B e Serie C, confrontandosi con realtà e livelli di gioco differenti e sviluppando caratteristiche che lo rendono un elemento affidabile per qualsiasi squadra.

Il nuovo acquisto della Polisportiva Matese ha vestito diverse maglie nel corso degli anni, lasciando il segno in alcune importanti realtà cestistiche campane.

Tra queste figurano Basket Mugnano, Pol2000 Portici, New Caserta Basket e PSA Sant’Antimo, società nelle quali ha potuto affinare il proprio percorso tecnico e maturare una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Un’esperienza costruita partita dopo partita, che oggi rappresenta un valore aggiunto per il progetto matesino. Abete arriva infatti in biancoverde con la volontà di mettere a disposizione della squadra il proprio contributo, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della mentalità e della cultura del lavoro.

Duttile, intenso e pronto alla nuova sfida

Dal punto di vista tecnico, Andrea Abete è un giocatore caratterizzato da grande versatilità. La sua capacità di ricoprire più situazioni tattiche permette allo staff tecnico di avere a disposizione un elemento dinamico, capace di adattarsi alle esigenze della squadra durante le diverse fasi della partita.

Una delle principali qualità dell’ala classe 2000 è la capacità di garantire intensità e presenza costante sul parquet. Un profilo che si sposa con le caratteristiche richieste dalla Polisportiva Matese, alla ricerca di giocatori pronti a sacrificarsi per il gruppo e a interpretare ogni sfida con determinazione.

Energia, continuità e disponibilità al lavoro sono tra gli aspetti che hanno convinto la società a puntare su di lui. Abete porta con sé anche una conoscenza approfondita delle dinamiche dei campionati nazionali, elemento che potrà rivelarsi prezioso nel corso di una stagione lunga e ricca di appuntamenti.

L’obiettivo sarà quello di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra e contribuire al raggiungimento dei traguardi stagionali, mettendo a disposizione del gruppo esperienza, entusiasmo e voglia di migliorarsi.

La soddisfazione della Polisportiva Matese

La società ha accolto con entusiasmo l’arrivo del nuovo giocatore, sottolineando l’importanza dell’operazione all’interno del progetto sportivo per la stagione 2026/27.

«Andrea rappresenta un innesto di valore per il gruppo a disposizione dello staff tecnico – fa sapere la Polisportiva Matese – portando energia, esperienza e voglia di mettersi in gioco».

Con l’arrivo di Abete, il club biancoverde aggiunge dunque un nuovo tassello al proprio roster, confermando la volontà di affrontare la prossima stagione con ambizione e spirito competitivo.

Il mercato della Polisportiva Matese prosegue quindi seguendo una linea precisa: costruire una squadra equilibrata, composta da giocatori di qualità e da elementi capaci di condividere gli obiettivi della società.

Per Andrea Abete si apre ora una nuova avventura nel basket matesino, con la possibilità di essere protagonista e contribuire al percorso di crescita del gruppo. La sfida è pronta a iniziare: il nuovo numero biancoverde è pronto a scendere in campo e a mettere la propria esperienza al servizio della squadra.