La Polisportiva Matese continua a prendere forma in vista della nuova stagione. Il club biancoverde guarda al futuro e aggiunge al proprio roster un profilo giovane ma già abituato ai palcoscenici del basket nazionale: Giovanni Brescianini è un nuovo giocatore della formazione matesina per il campionato 2026/27.

Classe 2005, guardia capace di ricoprire anche il ruolo di play-guardia, Brescianini rappresenta un innesto in linea con la filosofia della società: puntare su atleti con talento, margini di crescita e allo stesso tempo un bagaglio di esperienza già significativo nonostante la giovane età.

Un profilo che ha convinto la dirigenza della Polisportiva Matese grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla capacità di incidere su entrambi i lati del campo. Energia, intensità e qualità offensive sono gli elementi che accompagneranno il suo percorso nella nuova avventura in maglia biancoverde.

Dalle giovanili di Orange1 Bassano alla Serie B Interregionale

Il percorso cestistico di Brescianini parte da una delle realtà più riconosciute nella formazione dei giovani talenti. La guardia classe 2005 è cresciuta infatti nel settore giovanile di Orange1 Bassano, ambiente che gli ha permesso di sviluppare le proprie qualità e confrontarsi con un contesto altamente competitivo.

Dopo gli anni della formazione, il giocatore ha proseguito il proprio percorso in diverse piazze del basket italiano, accumulando esperienza e responsabilità.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Basket Bassano, APU Udine, Pallacanestro Vicenza, Lumezzane e Amatori Pescara, fino ad arrivare nell’ultima stagione ai Seagulls Genova, in Serie B Interregionale.

Un cammino caratterizzato da una crescita costante, che gli ha consentito di misurarsi con realtà differenti e aumentare progressivamente il proprio impatto sul parquet.

Numeri che raccontano una crescita costante

Nonostante la giovane età, Giovanni Brescianini ha già accumulato numeri importanti. Sono infatti 167 le presenze nei campionati senior, con un bottino complessivo di 1.511 punti realizzati.

Nell’ultima stagione con la maglia dei Seagulls Genova, il nuovo giocatore della Polisportiva Matese ha confermato il proprio valore, chiudendo l’annata con una media di 13,3 punti a partita in 28 gare.

Statistiche che evidenziano la sua capacità realizzativa e il suo peso all’interno della squadra, caratteristiche che hanno spinto il club matesino a puntare su di lui per il prossimo campionato.

Un esterno dinamico per il progetto biancoverde

Sul parquet Brescianini è un giocatore che fa dell’intensità una delle sue principali armi. La sua rapidità, unita alla capacità di attaccare il canestro e creare soluzioni offensive, lo rende un elemento in grado di offrire diverse alternative allo staff tecnico.

Ma oltre alle qualità individuali, il classe 2005 porta con sé una mentalità basata sul lavoro e sul sacrificio. Aspetti fondamentali per inserirsi in un gruppo che punta a costruire un’identità forte e affrontare con ambizione la stagione 2026/27.

La Polisportiva Matese aggiunge così un giovane talento al proprio reparto esterni, con l’obiettivo di valorizzarne le caratteristiche e accompagnarne la crescita all’interno di un progetto sportivo ambizioso.

Un nuovo capitolo a Piedimonte Matese

L’arrivo di Brescianini conferma la strategia della società biancoverde, intenzionata a costruire una squadra equilibrata attraverso un mix di esperienza e giovani prospetti.

Per la guardia classe 2005 inizia ora una nuova sfida: difendere i colori della Polisportiva Matese e mettere a disposizione del gruppo talento, entusiasmo e voglia di crescere.

Una nuova tappa in un percorso già ricco di esperienze, con l’obiettivo di continuare a migliorarsi e diventare uno dei protagonisti della prossima stagione.