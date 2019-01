Advertisement

Gli studenti lo sanno bene: alcuni periodi dell'anno scolastico o accademico richiedono maggiore sforzo e concentrazione. Che si tratti delle tanto temute sessioni di esame all'università, delle interrogazioni a scuola o della preparazione alla maturità, spesso il bisogno di trovare alleati per la mente e per il corpo diventa davvero imminente.Se integratori di vitamine e sali minerali rappresentano un valido aiuto in tal senso, non tutti sanno che il vero alleato della mente è il cibo.

Infatti, basta inserire gli alimenti giusti all'interno della propria dieta [VIDEO] per incrementare il rendimento nello studio e raggiungere una migliore concentrazione per memorizzare in modo ottimale tutte le informazioni ricavate dai libri.

I cibi che aiutano la mente

Il pesce è un valido alleato per lo studio perché contiene Omega 3, essenziale per il corretto funzionamento dei neuroni e, di conseguenza, per una buona concentrazione. Proprio come il pesce, anche la frutta secca contiene acidi grassi che fanno bene alle funzioni cognitive; le noci, in particolare, rappresentano un toccasana per lo studio poiché apportano al cervello una buona quantità di ferro, che aumenta la prontezza mentale e la capacità di immagazzinare informazioni.Anche cavoli e broccoli aiutano la memoria, insieme agli spinaci che – tra le altre cose – prevengono l'invecchiamento mentale. Lo stesso si può dire della cipolla rossa, un ausilio essenziale per migliorare le funzioni cerebrali che riguardano memoria e concentrazione, attività potenziate anche dai cereali integrali.

Le proteine sono altresì importanti ed è possibile trovarle in legumi come fagioli, ceci e lenticchie. Trenta e lode anche ai frutti rossi, un vero e proprio concentrato di fitonutrienti e antiossidanti che migliorano l'attività neurologica e favoriscono il flusso di sangue al cervello.

Dulcis in fundo, i più golosi saranno lieti di sapere che il cioccolato [VIDEO] fondente apporta un enorme contributo allo sviluppo delle facoltà di apprendimento, mantenendo lo studente vigile e sempre predisposto all'acquisizione di nuove informazioni.

A pranzo e a cena

Per ottimizzare il rendimento di tali alimenti sulla propria sessione di studio è importante assumerli con criterio, posizionandoli nel modo corretto all'interno della propria tabella di marcia alimentare.

In particolare, i carboidrati contenuti nei cereali integrali e le fibre e le proteine dei legumi sono l'ideale per un pranzo completo ed equilibrato, il preludio perfetto a un pomeriggio di studio intenso e produttivo.La cena dello studente modello, invece, è leggera ma nutriente. Ecco perché è consigliabile optare per del pesce fresco accompagnato da un contorno di verdure.