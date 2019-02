Annuncio

La crema contro la psoriasi Aur Derm Crema è illegale secondo l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Pubblicizzata come 'crema miracolosa' per la cura e nel trattamento di psoriasi e di dermatiti, la Aur Derm Crema risulta essere, invece, un medicinale illegale per due motivi: non ha autorizzazione alla commercializzazione e contiene sostanze 'proibite'.

Aur Derm Crema contro la psoriasi è illegale e non è miracolosa

L'Aifa ha stabilito che la tanto pubblicizzata crema Aur Derm Crema è illegale e non deve essere venduta. Due i motivi seri alla base di questa analisi. Il primo riguarda le autorizzazioni alla commercializzazione. La crema in questione, infatti, non possiede la regolare autorizzazione alla commercializzazione sia in Italia che nella Comunità Europea.

Con la vendita della crema presunta 'miracolosa', quindi, si commette una violazione alla normativa vigente, il decreto legislativo D.Lgs. 219/2006. Si viola, inoltre, il regolamento CE/726/2004 oltre a quello CE/1394/2007. Ma, a questo primo stop, se ne aggiunge un altro, più grave perché correlato alla formulazione chimica della crema.

Il secondo motivo ostativo alla commercializzazione della Aur Derm Crema riguarda gli ingredienti. La sua formulazione, dice l'Aifa, non è solo a base di ingredienti naturali, ma contiene anche sostanze ad azione immunosoppressoria.

La nota rilasciata dall'agenzia del farmaco, inoltre, puntualizza come, in base ai risultati di accertamenti analitici condotti sulla crema in laboratori privati, la crema non sia riconducibile a prodotti composti solamente da ingredienti naturali.

Contiene, invece, quattro sostanze farmacologicamente attive, identificate come segue:

1. Clobetasolo propionato

2. Procaina

3. Lidocaina

4. Benzocaina

Queste quattro sostanze hanno azione immunomodulante o immunosoppressoria.

Crema 'miracolosa' contro la psoriasi: divieto di vendita su Ebay

L'Aifa ha verificato che, secondo la normativa vigente, la crema in questione è un medicinale illegale. Per questo motivo, l'agenzia ha inoltrato formalmente ad Ebay la richiesta di "rimozione degli annunci commerciali della crema" in questione. Inoltre, la stessa Agenzia ha dichiarato che, anche se si fosse trattato di un preparato farmacologico in possesso di tutte le autorizzazioni legali, avrebbe comunque necessitato di una ulteriore verifica.

Sarebbe stato necessario l'accertamento, da parte di analisi di laboratorio, della sua composizione. A seguito di queste, data la formulazione non completamente naturale, ma contenente sostanze che hanno influenza sul sistema immunitario, avrebbe comunque richiesto la prescrizione del medico. L'Agenzia del farmaco ha, pertanto, concluso come "di conseguenza, non sarebbero stati possibili né la vendita, né l'acquisto online".