Ha seguito un iter commerciale come se si trattasse di un prodotto erboristico invece, da quanto risulta dalle indagini effettuate, Aur Derm Crema contiene ben quattro diverse sostanze farmacologicamente attive: clobetasolo propionato, procaina, benzocaina e lidocaina. Sostanze che secondo l'AIFA hanno un’azione immunomodulante o immunosoppressoria. Il prodotto è in commercio senza alcuna autorizzazione, sia in Italia che negli altri Stati membri dell’Unione Europea. Di fatto è commercializzato in violazione della normativa vigente (D.Lgs. 219/2006). Non è tanto una questione formale quanto anche una questione dei livelli di sicurezza. Che tutti i farmaci regolarmente autorizzati hanno dovuto dimostrare prima di entrare in commercio.

Aur Derm Crema, altro che 100% prodotti naturali

L’allarme è partito dall’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco. La crema venduta come “miracolosa” per il trattamento di disfunzioni cutanee come psoriasi e dermatiti è denominata Aur Derm Crema. Questa viene pubblicizzata per essere un prodotto naturale al 100% a base di mimosa, smirna e propoli. In realtà contiene 4 farmaci noti ad azione immunomodulante o immunosoppressoria e precisamente il clobetasolo propionato (corticosteroide usato proprio nel trattamento di disturbi come eczema e psoriasi e dermatite) e tre anestetici, procaina, benzocaina e lidocaina.

Ogni singolo componente presente in questa crema è noto, descritto e presente in altri prodotti farmaceutici autorizzati.

Quello che lascia perplessi è questa formulazione che li contiene tutti e quattro insieme oltre, ovviamente, ai prodotti naturali. E non risultano studi sia di efficacia che di tolleranza di un miscuglio di questo tipo. Ne tanto meno vi è traccia presso l’AIFA, altri enti regolatori Europei o presso l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), di richiesta di autorizzazione al commercio di questo prodotto o di un prodotto avente una composizione analoga.

Farmaco illegale

Pertanto la vendita di un prodotto avente una composizione come quella presente in Aur Derm Crema, preoccupa le Autorità in termini di Sicurezza della Salute pubblica. Dal punto di vista formale, viola la normativa vigente nazionale (D.Lgs.

219/2006) e comunitaria (CE/726/2004 e CE/1394/2007).

E, per concludere, considerando la natura dei principi attivi presenti in questa crema, anche se fosse stata regolarmente autorizzata al commercio, doveva prevedere una prescrizione medica (obbligo di ricetta) e quindi non è immaginabile una sua commercializzazione online. Come stabilito dal D.Lgs. 219/2006, Titolo VII bis “Vendita a distanza al pubblico”, Art. 112-quater, comma 1.

Da qui la diffida partita dall’Aifa alla piattaforma eBay, a rimuovere immediatamente gli annunci commerciali relativi a questa crema.