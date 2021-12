In commercio si trovano ormai svariati modelli e tipi di spazzolino elettrico, è sempre più diffuso ed è ormai entrato nelle abitudini delle persone per curare la propria igiene orale e mantenere in buono stato di salute i denti. Gli esperti affermano come sia un valido alleato per prevenire il formarsi di placca, tartaro e carie e gli studi in materia dimostrano come può essere anche più performante di uno spazzolino manuale, grazie alle testine rotonde riesce a dare un risultato anche migliore di uno spazzolino tradizionale.

I tipi di spazzolini elettrici in commercio: a testina rotonda

Lo spazzolino elettrico a testina rotonda è un oggetto d'uso quotidiano e casalingo e può essere acquistato in qualsiasi negozio o supermercato. Serve per mantenere una corretta igiene orale e rimuovere residui di cibo per prevenire placca e carie. Grazie alla testina rotonda riesce a rimuovere dalla bocca i residui, impurità e batteri grazie al movimento di rotazione della testina e, negli spazzolini più completi, compiendo anche un'oscillazione, infilandosi con le spazzole negli spazi tra i denti. È uno strumento molto semplice, fatto da un piccolo corpo di plastica dove si trova un motorino, lo spazio per le batterie e le testine, che ovviamente sono intercambiabili, così da poterle sostituire in caso di usura o di utilizzo tra più persone.

L'ingombro non è tanto diverso da uno tradizionale, così da poter essere trasportato facilmente.

Lo spazzolino elettrico sonico o ultrasonico

Nella ricerca e sviluppo di nuove tipologie di spazzolino elettrico, quello sonico o ultrasonico sembra aver dato i risultati migliori. Gli igienisti infatti hanno notato come lo spazzolino sonico, che non si differenzia nella forma e modello da quelli tradizionali, restituisce un buon risultato in termini di pulizia.

La "miscela" che viene creata in bocca di saliva, acqua e dentifricio, viene spinta da un movimento oscillante in bocca, infilandosi e rimuovendo i residui anche dalle zone più difficili da arrivare grazie a un'azione fluido-dinamica continua. L'azione di pulizia sui denti non è dunque fatta manualmente con forza ma dalla miscela creata, questo permette di poter usare setole più morbide ed essere meno aggressivi su smalto e gengive.

Uno spazzolino ultrasonico è uno strumento ancora più performante e sicuramente più incisivo nella pulizia.

Lo spazzolino elettrico è un valido alleato della Salute dell'igiene orale, ma è importante ricordare che anche uno spazzolino manuale se usato correttamente per almeno due minuti, restituisce un buon risultato. Quello elettrico aiuta i bambini o le persone più svogliate a mantenere una corretta igiene orale nel lavarsi i denti.

I dentisti sostengono come non ci sia una regola fondamentale nella scelta dello spazzolino elettrico o manuale, ognuno deve decidere secondo le proprie esigenze. Sicuramente va ricordato che dopo ogni lavaggio, con quello manuale oppure elettrico, vanno usati lo scovolino, ricordare di passare il filo interdentale e risciacquare più volte con un colluttorio.