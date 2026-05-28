L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha registrato un notevole successo per il suo servizio di psicologia di base. In soli tre mesi dall'attivazione, sono state erogate oltre duemila prestazioni, un dato che conferma la rilevanza e la necessità di questa iniziativa sul territorio. Il servizio, esteso a ben 57 comuni della provincia, consente ai cittadini di accedere a supporto psicologico gratuito, rivolgendosi direttamente ai professionisti convenzionati. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una maggiore attenzione alla salute mentale della comunità, dimostrando un impegno tangibile nel rispondere ai bisogni emergenti della popolazione.

Un Servizio Essenziale per il Benessere Psicologico

L'introduzione del servizio di psicologia di base da parte dell'Asl di Avellino risponde a una crescente esigenza di supporto psicologico. L'obiettivo primario è fornire un aiuto concreto e tempestivo, contribuendo a migliorare la qualità della vita e il benessere mentale dei residenti. Le oltre duemila prestazioni erogate nei primi tre mesi evidenziano l'elevata richiesta e l'efficacia dell'iniziativa, sottolineando l'importanza di un accesso facilitato ai servizi di salute mentale. Un aspetto fondamentale è la possibilità di usufruirne senza la necessità di una prescrizione medica, eliminando ostacoli burocratici e rendendo il percorso più snello.

Il servizio si rivolge a un'ampia fascia di utenti, includendo persone di tutte le età, con attenzione specifica a coloro che affrontano disagio emotivo, relazionale o sociale, offrendo un punto di riferimento qualificato e accessibile per superare difficoltà e migliorare la propria condizione.

Accessibilità e Capillarità sul Territorio Provinciale

Le modalità di accesso al servizio sono state pensate per essere quanto più semplici e dirette, promuovendo la massima fruibilità. I cittadini possono, infatti, usufruire delle consulenze gratuitamente, recandosi direttamente presso gli studi professionali degli psicologi convenzionati. Questa rete è stata strategicamente distribuita in 57 comuni della provincia di Avellino, garantendo una copertura territoriale capillare e riducendo significativamente le distanze per gli utenti, anche nelle aree più periferiche.

L'obiettivo primario è duplice: assicurare un supporto psicologico diffuso e facilmente raggiungibile, e contribuire attivamente al miglioramento del benessere generale della comunità locale, promuovendo una cultura della salute mentale. L'Asl di Avellino evidenzia con forza come questo servizio rappresenti una risposta tangibile e proattiva ai bisogni emergenti nel campo della salute mentale, promuovendo un approccio più inclusivo e attento alle necessità del territorio irpino, e rafforzando il tessuto sociale.