Il Comune di Napoli ha lanciato un'importante iniziativa di prevenzione del melanoma, in collaborazione con le associazioni 'APS Ex Lanificio Sava' e 'ODV Sarò con te', e con gli specialisti del Centro medico GMP Salus. La campagna, denominata "Prevenzione melanoma", offre ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente visite dermatologiche e la mappatura dei nevi. Le attività sono iniziate sabato 16 maggio in Piazza Santa Maria degli Angeli e si estenderanno fino a novembre, coinvolgendo tutte le dieci Municipalità.

I cittadini interessati possono recarsi nelle piazze dove è presente il camper per gli screening.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato la rilevanza di questi controlli: "Gli screening sul melanoma sono un tema molto sensibile, poiché spesso è un rischio nascosto che può diventare mortale, specialmente per chi ha meno propensione alla prevenzione. Portare il camper in piazza in tutte le Municipalità serve ad avvicinare chi non è abituato a fare prevenzione: dobbiamo portare la salute ai cittadini e raggiungere soprattutto le persone più fragili e chi, come i migranti, ha difficoltà a seguire le procedure standard".

L'impegno locale e i dati sulla prevenzione

Il progetto è coordinato dall'assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, che ha evidenziato come l'unità mobile riduca efficacemente le distanze tra cittadini e sanità, promuovendo la medicina di prossimità.

Maria Teresa Ferrari, del Centro medico polidiagnostico GMP Salus, ha rimarcato: "Il melanoma è un tumore silente ma aggressivo. Attraverso la mappatura dei nevi eseguita sul camper, vogliamo abbattere le barriere d'accesso alla prevenzione e fornire ai cittadini uno strumento diagnostico rapido ed efficace direttamente sotto casa". I dati indicano che la guarigione dal melanoma può raggiungere il 50 percento, con una sopravvivenza a dieci anni fino al 70 percento.

La campagna nazionale "Save Your Skin" 2026

In un contesto nazionale, maggio 2026 è il mese della prevenzione del melanoma, con SIDeMaST che promuove la sua campagna "Save Your Skin". Dal 16 al 23 maggio, numerosi centri ospedalieri d'eccellenza in Italia aderiranno con giornate dedicate a screening e valutazione dermatologica.

La campagna include la possibilità di prenotare visite tramite un numero verde e offre un servizio di videoconsulti informativi con dermatologi, attivo dal 1° maggio al 30 giugno. Queste iniziative mirano a sensibilizzare la popolazione sull'importanza cruciale della diagnosi precoce e della corretta protezione della pelle, sottolineando la necessità di osservare attentamente eventuali cambiamenti di nei o lesioni cutanee.