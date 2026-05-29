Il ruolo centrale dello stile di vita nel percorso di cura dei pazienti oncologici è stato ribadito con forza dall'oncologo Cesare Gridelli, direttore del dipartimento di Onco-Ematologia dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. In un recente incontro pubblico, Gridelli ha evidenziato come alimentazione equilibrata e attività fisica siano elementi fondamentali non solo nella prevenzione, ma anche nella gestione della malattia oncologica. L'evento ha coinvolto specialisti e cittadini interessati al tema, sottolineando l'importanza di un approccio olistico alla salute.

Gridelli ha dichiarato che "lo stile di vita rappresenta una parte integrante della cura", enfatizzando la necessità di adottare comportamenti salutari anche dopo la diagnosi di tumore. Una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali, associata a una regolare attività fisica, può contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a ridurre il rischio di recidive. L'incontro ha offerto ai numerosi partecipanti l'opportunità di confrontarsi direttamente con gli specialisti su aspetti cruciali della gestione quotidiana della patologia.

L'impatto di dieta e attività fisica nella cura

Gli specialisti hanno illustrato raccomandazioni pratiche per i pazienti oncologici, evidenziando che l'adozione di uno stile di vita sano deve essere considerata parte integrante del trattamento.

La ricerca scientifica conferma il ruolo positivo di una corretta alimentazione e dell'esercizio fisico nel percorso post-diagnosi, sia per la prevenzione delle recidive che per il benessere generale del paziente. Una dieta bilanciata e il movimento regolare possono favorire il recupero e la gestione degli effetti collaterali delle terapie.

Si consiglia in particolare di limitare il consumo di grassi saturi, zuccheri semplici e carni rosse, privilegiando invece alimenti di origine vegetale e un'attività fisica moderata ma costante. Queste indicazioni sono cruciali per supportare il corpo durante e dopo i trattamenti, contribuendo a un recupero più efficace e a una migliore resilienza.

Il supporto della ricerca e le linee guida

La Fondazione Veronesi, impegnata nella ricerca e nella divulgazione scientifica in ambito oncologico, conferma che dieta e movimento rappresentano fattori chiave nel periodo successivo a una diagnosi di tumore. Adottare uno stile di vita sano può aiutare a ridurre il rischio di recidive e migliorare la qualità della vita, specialmente nei casi di tumore al seno.

Le linee guida suggeriscono di seguire una dieta varia, ricca di fibre e povera di grassi animali, e di praticare attività fisica almeno cinque giorni a settimana. Questi comportamenti sono indicati come strumenti efficaci per supportare il percorso di cura e favorire il benessere psicofisico dei pazienti, consolidando l'idea che la cura non si limita alla terapia medica, ma abbraccia un approccio complessivo alla salute.