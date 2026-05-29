Una dottoressa italiana, rientrata dal Congo e ricoverata presso l'Istituto Spallanzani di Roma, è risultata negativa al test per il virus Ebola. La notizia è stata diffusa il 29 maggio 2026, dopo che la professionista era stata sottoposta a controlli specifici in seguito al suo ritorno dal Paese africano, dove aveva svolto attività lavorative. Il ricovero era avvenuto in via precauzionale, come previsto dalle normative sanitarie per chi rientra da aree a rischio.

L'Istituto Spallanzani, struttura di riferimento nazionale per le malattie infettive, ha comunicato ufficialmente che la paziente, dopo essere stata isolata e sottoposta a tutte le procedure previste dai protocolli sanitari, non presenta infezione da Ebola.

Il test molecolare effettuato ha dato esito negativo, escludendo definitivamente la presenza del virus. Questo ha dissipato ogni preoccupazione, confermando l'efficacia delle misure preventive adottate.

Le Procedure di Sicurezza Sanitaria

La gestione del caso ha seguito scrupolosamente le linee guida per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. L'Istituto Spallanzani ha attivato tutte le misure di isolamento e monitoraggio necessarie, garantendo la massima sicurezza sia per la dottoressa sia per il personale sanitario. La struttura è dotata di reparti specializzati e laboratori avanzati, in grado di effettuare diagnosi rapide e precise per patologie ad alto rischio come il virus Ebola, assicurando una risposta tempestiva a ogni evenienza.

L'Istituto Spallanzani: Centro di Eccellenza

L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è un centro di eccellenza riconosciuto per la diagnosi, la cura e la ricerca sulle malattie infettive. Situato a Roma, l’istituto si configura come un punto di riferimento nazionale cruciale per la gestione di emergenze sanitarie legate a patogeni ad alta pericolosità, incluso il virus Ebola. La struttura dispone di reparti di isolamento ad alta sicurezza e di un personale altamente specializzato, costantemente preparato ad affrontare con professionalità situazioni di emergenza sanitaria, salvaguardando la salute pubblica.