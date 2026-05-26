Un recente studio condotto in Campania ha portato alla luce dati significativi sull'incidenza dei tumori tra la popolazione migrante. La ricerca ha evidenziato che le fasce più colpite da queste patologie sono i giovani e le donne. Presentato a Napoli, lo studio ha coinvolto un campione di oltre 1.500 migranti, provenienti da diverse aree geografiche, con un focus particolare sulle comunità africane e dell'Est Europa, offrendo una panoramica dettagliata su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria.

L'incidenza dei tumori: giovani e donne le fasce più colpite

I dati raccolti da questa approfondita analisi rivelano un quadro specifico: l'incidenza dei tumori tra i migranti è notevolmente più alta tra le donne e tra i soggetti con meno di 50 anni. In particolare, le donne rappresentano il 60% dei casi diagnosticati, una percentuale che sottolinea una vulnerabilità specifica di questa componente della popolazione. La fascia d'età più colpita si attesta tra i 30 e i 49 anni, indicando una manifestazione precoce della malattia. Gli esperti coinvolti nella ricerca hanno infatti evidenziato che «i tumori tra i migranti si manifestano in età più giovane rispetto alla popolazione italiana», un dato che richiede attenzione e interventi mirati.

Dettagli della ricerca e le sfide della prevenzione

Lo studio ha analizzato i dati raccolti in diversi centri oncologici distribuiti sul territorio campano, con un'attività di monitoraggio avviata a partire dal 2021. Tra le neoplasie più frequentemente riscontrate figurano il tumore della mammella, quello della cervice uterina e il tumore del colon-retto. Questi risultati mettono in luce l'urgente necessità di potenziare le campagne di prevenzione e i programmi di screening oncologico specificamente rivolti alla popolazione migrante. Gli autori della ricerca hanno enfatizzato come «l'accesso ai servizi sanitari resti una delle principali criticità» per questa fascia di popolazione, ostacolando una diagnosi tempestiva e l'avvio delle cure necessarie.

In questo contesto, la Regione Campania si impegna attivamente nella promozione di programmi di prevenzione oncologica e di iniziative volte all'inclusione sanitaria. Tali azioni sono rivolte anche ai cittadini stranieri residenti sul territorio, con l'obiettivo primario di garantire a tutti l'opportunità di una diagnosi precoce e un accesso equo e universale alle cure, contribuendo così a migliorare la salute pubblica e a ridurre le disuguaglianze.