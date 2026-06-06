Un professore dell'Università Federico II di Napoli ha raggiunto un traguardo di grande prestigio internazionale, essendo stato eletto presidente della International Pediatric Endosurgery Group (Ipeg). Questa organizzazione è riconosciuta come una delle principali società scientifiche mondiali dedicate alla chirurgia pediatrica mini-invasiva. L'annuncio, avvenuto il 6 giugno 2026, sottolinea l'importanza di questo riconoscimento non solo per la comunità medica italiana nel suo complesso, ma in particolare per l'ateneo napoletano, consolidando la sua posizione di eccellenza nel panorama scientifico globale.

Il docente, che opera con dedizione e competenza presso la sezione di Chirurgia pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, assume ora la guida della Ipeg. La sua elezione è il risultato di un'attenta selezione da parte dei colleghi internazionali, che hanno riconosciuto il suo significativo contributo scientifico e professionale nel settore. La International Pediatric Endosurgery Group, con la sua vasta rete di specialisti provenienti da ogni parte del mondo, è impegnata attivamente nella promozione della ricerca all'avanguardia, nella formazione continua e nella diffusione delle tecniche chirurgiche mini-invasive, essenziali per il trattamento dei pazienti pediatrici.

Un Traguardo di Eccellenza per la Federico II

L'elezione di questo stimato chirurgo napoletano rappresenta un traguardo significativo per l'Università Federico II, che si conferma ancora una volta come uno dei centri di eccellenza indiscussi sia nella formazione delle nuove generazioni di medici sia nella ricerca medica innovativa. Il professore ha espresso profonda soddisfazione per il risultato conseguito, dichiarando con orgoglio: "Questo incarico rappresenta un riconoscimento tangibile per la scuola italiana di chirurgia pediatrica e per il lavoro instancabile svolto dal nostro gruppo negli ultimi anni, un impegno costante verso l'innovazione e il benessere dei pazienti più giovani."

La Missione Globale della Ipeg

La International Pediatric Endosurgery Group (Ipeg) è una società scientifica di respiro internazionale la cui missione principale è promuovere lo sviluppo e la diffusione delle tecniche di chirurgia mini-invasiva in età pediatrica.

L'organizzazione si dedica con impegno alla formazione specialistica, all'aggiornamento professionale e al confronto costruttivo tra i chirurghi pediatrici di tutto il mondo. A tal fine, la Ipeg organizza regolarmente congressi internazionali e supporta attivamente attività di ricerca a livello globale, contribuendo in modo sostanziale al progresso della disciplina.

Attraverso queste iniziative, la Ipeg si propone di migliorare costantemente la qualità delle cure chirurgiche offerte ai pazienti più giovani, favorendo l'adozione di metodologie innovative e meno invasive che garantiscono tempi di recupero più rapidi e minori traumi. La nomina del docente della Federico II alla presidenza della Ipeg non solo rafforza il ruolo dell'Italia nel panorama internazionale della chirurgia pediatrica, ma valorizza anche in modo significativo le competenze e l'eccellenza sviluppate nell'ambito universitario e ospedaliero partenopeo, portando lustro alla medicina italiana nel mondo.