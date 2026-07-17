L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria accoglie trenta studenti internazionali da sette Paesi per il programma Doctors in Italy Fellowship. L'iniziativa rafforza la vocazione globale dell'istituzione, offrendo un'esperienza immersiva nel sistema sanitario. Gli studenti, da Messico, Brasile, Stati Uniti, Perù, Canada, Spagna e Inghilterra, suddivisi in gruppi, dall'8 giugno per nove settimane, si alterneranno nelle strutture ospedaliere, acquisendo competenze.

Alessandria: polo per Doctors in Italy

L'Aou Al è l'unica azienda ospedaliera del Piemonte a partecipare al programma Doctors in Italy Fellowship.

Questo evidenzia il suo ruolo e la capacità di attrarre talenti, promuovendo lo scambio di conoscenze. La designazione come primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico ne rafforza la proiezione internazionale. Il percorso formativo coinvolge specialità come Pediatrico-Ostetrico, Cardio Toraco-Vascolare, Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Nefrologia e Dialisi, Chirurgia Generale, Medicina Interna, Ostetricia e Ginecologia. Il programma è coordinato dal Dairi, in collaborazione con Doctor Today.

Il network nazionale Doctors in Italy

Il programma Doctors in Italy Fellowship si estende a un network nazionale. L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli ne è un esempio, ospitando sedici giovani medici e ricercatori da Stati Uniti, Canada, Brasile, Messico e Australia per un percorso immersivo.

Avviato nel 2023 con Doctor Today s.r.l., il programma napoletano prevede per oltre sei settimane rotazioni settimanali tra reparti e laboratori. L'obiettivo è permettere ai partecipanti di osservare come la ricerca si traduca in diagnosi, nuove terapie e assistenza ai pazienti, in particolare in oncologia. Questa collaborazione promuove lo scambio internazionale di conoscenze.