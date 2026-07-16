Prende il via la terza edizione di “Fratelli d’A‑mare”, un’iniziativa significativa promossa da Casa Ronald McDonald Italia ETS e Fondazione Tender To Nave Italia ETS. Il progetto è interamente dedicato a rafforzare il rapporto tra fratelli, spesso messo a dura prova dalla malattia di uno di essi, offrendo un’esperienza unica di condivisione e supporto. Quest’anno, il tema scelto è “Sailing with Courage, Guided by Care” (Navigare con Coraggio, Guidati dalla Cura), un messaggio che sottolinea l’importanza della resilienza e dell’assistenza reciproca.

L’avventura prenderà il largo il 21 luglio, con la partenza da Palermo e destinazione Cagliari. A bordo di Nave Italia, un imponente brigantino di 61 metri di lunghezza e 1.300 metri quadri di superficie velica, si imbarcheranno quattro fratelli e una coppia di amiche che si considerano “come sorelle”. Il viaggio, della durata di quattro giorni, si snoderà lungo un percorso di 217 miglia nautiche, offrendo ai partecipanti un’opportunità di crescita e unione in un contesto straordinario.

Durante la navigazione, i giovani saranno costantemente affiancati da un team dedicato. Saranno presenti membri dello staff di Casa Ronald McDonald e della Fondazione Tender To Nave Italia, un volontario esperto e ben 21 marinai professionisti della Marina Militare, garantendo sicurezza e supporto costante.

La presenza di personale qualificato assicura che l'esperienza sia non solo memorabile ma anche sicura e formativa per tutti i coinvolti.

Casa Ronald McDonald Italia ETS svolge da oltre venticinque anni un ruolo cruciale nel panorama dell’assistenza alle famiglie. L’organizzazione è presente sul territorio italiano con strutture di accoglienza che offrono ospitalità gratuita a famiglie di bambini malati, costretti a curarsi lontano dalle proprie città di origine. Questo fenomeno, che in Italia interessa oltre 90mila bambini e famiglie, comporta notevoli difficoltà e disagi. Il supporto offerto da Casa Ronald McDonald è fondamentale per alleviare il peso di queste situazioni.

Questa edizione di “Fratelli d’A‑mare” si arricchisce ulteriormente grazie all’inclusione di due famiglie legate a Dynamo Camp e all’Associazione KIM.

Questa collaborazione strategica con “associazioni amiche” consolida la rete di supporto e amplia la portata dell’iniziativa, permettendo di raggiungere un numero maggiore di famiglie bisognose e di condividere risorse e competenze per un impatto più significativo.

Nave Italia: Un Simbolo di Solidarietà e Formazione

Nave Italia si distingue come uno dei brigantini a vela più grandi e attivi al mondo, un vero e proprio gigante dei mari con i suoi sessantuno metri di lunghezza e una superficie velica di mille e trecento metri quadri. Il suo equipaggio, composto da ventuno militari della Marina Militare, ne garantisce la perfetta operatività. Questa imbarcazione non è solo un mezzo di trasporto, ma una piattaforma galleggiante dedicata a progetti di ricerca, educazione, formazione e terapia.

Viene messa a disposizione di enti non profit e istituzioni per iniziative di alto valore sociale, incarnando un simbolo di solidarietà e opportunità.

L'Impegno di Casa Ronald McDonald Italia per le Famiglie

La missione di Casa Ronald McDonald Italia ETS è quella di fornire un sostegno concreto e gratuito alle famiglie con bambini che necessitano di cure mediche specialistiche lontano da casa. Attraverso le sue Case Ronald McDonald e le Ronald McDonald Family Room, l’organizzazione offre accoglienza e un ambiente familiare, permettendo ai genitori di rimanere vicini ai propri figli durante i periodi di degenza. Con oltre venticinque anni di attività, nel solo 2024 ha assistito più di ventimila famiglie, garantendo centinaia di migliaia di pernottamenti.

Il suo approccio, il Family Centered Care, è un modello assistenziale che pone la famiglia al centro del percorso di cura del bambino, riconoscendone il ruolo insostituibile nel processo di guarigione e benessere.