L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha annunciato un importante avvicendamento alla guida del Day hospital multidisciplinare, una struttura sanitaria di riferimento per il territorio. La dottoressa Bruna Catuzzo, stimata specialista in Cardiologia, è stata ufficialmente nominata nuova responsabile, assumendo un ruolo chiave nella gestione e nello sviluppo dei servizi offerti.

La dottoressa Catuzzo subentra alla dottoressa Cinzia Gianonatti, che ha recentemente concluso la sua lunga e proficua carriera professionale, andando in pensione. La dottoressa Gianonatti ha guidato il servizio fin dalla sua istituzione, contribuendo in maniera significativa alla sua crescita e al consolidamento della sua offerta assistenziale.

Il ruolo strategico del Day hospital multidisciplinare

Il Day hospital multidisciplinare si configura come un modello assistenziale innovativo e altamente efficiente, progettato per ottimizzare il percorso di cura dei pazienti. La sua funzione principale è quella di concentrare in una singola giornata tutte le prestazioni necessarie, quali visite specialistiche approfondite, esami diagnostici complessi e terapie mirate. Questo approccio integrato mira a fornire un'assistenza completa e coordinata, riducendo al minimo i disagi per i pazienti e, soprattutto, con l'obiettivo primario di evitare il ricovero ospedaliero, ove possibile.

L'efficacia di questa metodologia è testimoniata dai numeri: nell'ultimo anno di attività, il Day hospital multidisciplinare ha preso in carico circa 3.000 pazienti, offrendo loro percorsi di cura personalizzati e di alta qualità.

Un segmento specifico di questa utenza, pari a 50 pazienti, è stato assistito attraverso il progetto Dama, un'iniziativa dedicata a casistiche particolarmente delicate.

Il progetto Dama: un impegno per l'inclusione e l'assistenza

Un pilastro fondamentale dell'attività del Day hospital multidisciplinare è rappresentato dal progetto Disabled Advanced Medical Assistance (Dama). Questa iniziativa è stata concepita e sviluppata con l'intento specifico di garantire un accesso alle cure più semplice, sicuro e appropriato per le persone con diverse forme di disabilità. Il progetto si rivolge in particolare a individui con disabilità intellettiva, relazionale, neuromotoria o con altre particolari fragilità che richiedono un approccio assistenziale dedicato.

Il progetto Dama è focalizzato sulla presa in carico di persone con disabilità e bisogni assistenziali complessi, offrendo loro un percorso di assistenza altamente personalizzato e integrato. L'obiettivo è superare le barriere che spesso ostacolano l'accesso ai servizi sanitari per questa fascia di popolazione, assicurando che ogni paziente riceva le cure necessarie con la massima attenzione e rispetto delle proprie specificità.

La nomina della dottoressa Bruna Catuzzo si inserisce in un contesto di continuità e rafforzamento degli impegni dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta. La nuova responsabile avrà il compito di proseguire e consolidare l'integrazione dei servizi multidisciplinari, mantenendo un'attenzione prioritaria verso le esigenze dei pazienti più fragili e l'ulteriore sviluppo di progetti come Dama.

In questo percorso, l'eredità della dottoressa Cinzia Gianonatti è di grande valore, avendo ella contribuito in maniera determinante alla nascita e allo sviluppo del progetto Dama in Valle d'Aosta, lasciando un'impronta significativa nell'assistenza sanitaria regionale.