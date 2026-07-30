La persistenza di alte temperature sta causando un aumento generalizzato degli accessi ai pronto soccorso dell'Usl Umbria 2, con una crescita stimata intorno al 10 per cento. Questo fenomeno non è isolato all'Umbria, ma si osserva a livello nazionale. L'incremento degli accessi coinvolge in particolare gli anziani e i pazienti fragili, che manifestano un'acutizzazione di patologie croniche preesistenti, quali aritmie, scompensi cardiaci, vertigini e disorientamento.

Sebbene il caldo e l'afa non costituiscano mai una diagnosi primaria, sono riconosciuti come fattori che aggravano le condizioni di salute preesistenti, spingendo a un maggiore ricorso ai servizi ospedalieri.

L'afa, in particolare, determina un aumento di sincopi e malori, con un conseguente incremento degli accessi. Il nesso causale tra alte temperature e malori è considerato particolarmente evidente tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

L'impatto del caldo sui pronto soccorso di Terni

L'intensa ondata di calore che sta interessando l'Umbria ha avuto un impatto significativo anche sull'Azienda ospedaliera di Terni. Nel periodo tra il 20 e il 30 giugno, il pronto soccorso di Terni ha registrato una media di 166 accessi giornalieri, un dato superiore ai 151 dello stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando un incremento di oltre il 10 per cento. Le condizioni cliniche più diffuse tra i pazienti, con un'età media di circa 75 anni, sono state la disidratazione e l'aggravamento di patologie cardiovascolari e respiratorie.

Per gestire questa emergenza, il pronto soccorso di Terni ha implementato misure organizzative straordinarie, inclusa l'adozione di un protocollo interno per modulare la risposta ospedaliera in tempo reale. È stato inoltre attivato il "Piano Caldo", un'iniziativa che coinvolge Usl Umbria 2, Comuni, Protezione civile e volontariato. Questo piano mira al monitoraggio dei soggetti fragili, all'offerta di supporto domiciliare e alla messa a disposizione di ambienti climatizzati come luoghi di sollievo. Le autorità sanitarie, a tal proposito, raccomandano vivamente di mantenere una corretta idratazione, di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, di soggiornare in ambienti freschi e di limitare gli sforzi fisici durante le ore più calde.

Prevenzione e consigli per affrontare il caldo

Le autorità sanitarie esortano i cittadini a non sottovalutare gli effetti delle alte temperature e ad adottare precauzioni specifiche per ridurre il rischio di complicanze e, di conseguenza, la necessità di ricorrere ai pronto soccorso. In caso di malessere, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di famiglia o al servizio di continuità assistenziale. Per sintomi gravi, è invece fondamentale contattare immediatamente il 118. Si richiede una particolare attenzione nei confronti di anziani e soggetti fragili, in quanto maggiormente esposti ai rischi associati al caldo intenso.