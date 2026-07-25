Una tesi di specializzazione discussa dalla dottoressa Vanessa Di Muzio presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Camerino (diretta dal prof. Carlo Cifani), ha posto al centro la personalizzazione della terapia farmacologica per i bambini. Lo studio si è focalizzato sui piccoli pazienti seguiti dal Centro di Riferimento Regionale per la Terapia del Dolore e le Cure Palliative Pediatriche della Regione Marche. La ricerca ha evidenziato il ruolo cruciale della Sos di Farmacia Pediatrica dell’Ospedale Salesi dell’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche nella gestione di tali terapie, evidenziando la collaborazione con il team clinico del Centro regionale.

Questa sinergia tra competenze è fondamentale per rispondere ai bisogni terapeutici dei piccoli pazienti attraverso preparazioni galeniche su misura, indispensabili quando i medicinali standard non sono adeguati alle esigenze pediatriche. La tesi rimarca che le Cure Palliative Pediatriche rappresentano un settore in continua evoluzione, dove il farmacista ospedaliero riveste un ruolo strategico per garantire appropriatezza terapeutica, sicurezza delle cure e continuità assistenziale, migliorando la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie.

L'integrazione di competenze e il team di studio

Il lavoro della dottoressa Di Muzio ha messo in risalto l'importanza di un'integrazione sinergica tra competenze cliniche, farmaceutiche e accademiche.

Questa collaborazione è considerata un elemento qualificante per il percorso assistenziale, rafforzando il legame tra il Centro regionale, la Farmacia Pediatrica dell’Ospedale Salesi e l’Università di Camerino.

La tesi ha visto come relatore il professor Gianni Sagratini, direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino, e come secondo relatore la professoressa Giovanna Ricci. Il team di correlatori includeva la dottoressa Adriana Pompilio (già direttrice della Farmacia dell’Aou delle Marche), il dottor Simone Pizzi (direttore del Centro di riferimento regionale per la Terapia del dolore e le Cure palliative pediatriche della Regione Marche) e la dottoressa Angela Maria Felicita Garzone (dirigente farmacista della Sod Farmacia Ospedaliera dell’Aou delle Marche).

Il contributo formativo dell'Università di Camerino

L’Università di Camerino, tramite la sua Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, si conferma un polo d'eccellenza per la formazione di professionisti qualificati. Offre percorsi avanzati per farmacisti ospedalieri e territoriali, con l'obiettivo di sviluppare competenze specifiche nella gestione dei farmaci, nella realizzazione di preparazioni galeniche e nella collaborazione multidisciplinare con i team clinici. Questo approccio formativo prepara figure professionali capaci di affrontare le sfide del settore sanitario, come evidenziato dalla tesi.