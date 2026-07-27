Il policlinico di Chieti ha segnato una tappa significativa nel potenziamento della sua offerta sanitaria il 27 luglio 2026, con l'inaugurazione di due nuove risonanze magnetiche. Questo evento posiziona la struttura come l'unico ospedale in Abruzzo a vantare una risonanza magnetica direttamente integrata nel Pronto Soccorso, una caratteristica che lo annovera tra i pochissimi centri d'eccellenza a livello nazionale. Alla cerimonia hanno presenziato figure istituzionali di rilievo, tra cui il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri.

Contestualmente all'inaugurazione, sono stati ufficialmente consegnati i lavori per l'ampliamento del Pronto Soccorso, un progetto che rappresenta un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Questa iniziativa si inserisce pienamente negli impegni assunti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), volto all’ammodernamento e al rafforzamento della rete ospedaliera regionale.

Tecnologia all'avanguardia per diagnosi rapide

L'introduzione delle due risonanze magnetiche ad alta complessità risponde a un'esigenza prioritaria: l'abbattimento delle liste d'attesa e il conseguente potenziamento della capacità diagnostica dell'ospedale. La scelta strategica di installare una di queste apparecchiature direttamente nel Pronto Soccorso è particolarmente innovativa, poiché consente di ottenere diagnosi immediate senza la necessità di trasferire i pazienti tra i diversi reparti.

In passato, infatti, i degenti dovevano affrontare un trasporto in ambulanza di oltre un chilometro fino alla clinica universitaria per poter eseguire tali esami.

Marco Marsilio ha evidenziato l'importanza di questo progresso: "Con questo fondamentale passo avanti evitiamo disagi ai pazienti e diamo una risposta concreta e strategica al territorio, portando a compimento con determinazione gli impegni assunti nell’ambito del Pnrr." Anche l'assessore Verì ha ribadito che "le due nuove risonanze ad alta complessità rispondono a una precisa esigenza di abbattimento delle liste d’attesa", sottolineando l'impatto positivo sulla tempestività delle cure.

Un Pronto Soccorso rinnovato e funzionale

I lavori di ampliamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso sono stati concepiti per migliorare significativamente l'esperienza dei pazienti e l'efficienza operativa.

Il progetto prevede la creazione di percorsi separati per i triage, distinguendo chiaramente i codici verdi, gialli e rossi, al fine di ottimizzare i flussi e ridurre i tempi di attesa. Saranno inoltre realizzate una nuova camera calda, sale d’attesa più ampie e spazi dedicati per la Shock Room e l'area sub-intensiva. Un ulteriore miglioramento strutturale sarà il collegamento diretto con la terapia intensiva, garantendo una continuità assistenziale cruciale nei casi più gravi. Questi interventi mirano a offrire un'assistenza più rapida e sicura ai cittadini, fornendo al contempo al personale sanitario un ambiente di lavoro moderno e funzionale.

L'impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti per la sanità locale

La Asl Lanciano Vasto Chieti, responsabile della gestione dei servizi ospedalieri e territoriali nell’area di Chieti, Lanciano e Vasto, ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di profonda trasformazione. Sotto la sua direzione generale, sono stati riprogettati i modelli organizzativi e rivisti i percorsi di cura, con un focus particolare sul potenziamento delle strutture territoriali e sull'erogazione di parte dell'assistenza in regime ambulatoriale specialistico. Questi sforzi sono stati supportati da investimenti mirati in nuove tecnologie e da una riorganizzazione complessiva dei servizi, anche in risposta alle sfide poste dalla pandemia.

L'ampliamento del Pronto Soccorso di Chieti e l'installazione delle nuove risonanze magnetiche rappresentano tappe fondamentali di questo impegno costante verso il rinnovamento e il potenziamento dell'offerta sanitaria locale. L'obiettivo primario rimane quello di elevare la qualità delle cure e di ridurre i tempi di attesa, assicurando un servizio sempre più efficiente e accessibile per tutti i cittadini del territorio di competenza.