Coldiretti lancia “Campagna Amica per la Salute”, iniziativa che venerdì 10 luglio porterà mercati contadini in settanta ospedali italiani, inclusi i tre presidi lucani di Potenza, Matera e Chiaromonte (ore 9-13). L'obiettivo è promuovere la sana alimentazione. Saranno allestiti stand con distribuzione gratuita di colazioni a base di prodotti tipici locali e uno stand informativo della Fondazione Aletheia. In collaborazione con lo staff sanitario, si terranno momenti di divulgazione sulla corretta alimentazione. A Potenza, presenti gli atleti Terryana D’Onofrio e Donato Telesca.

Un Patto Nazionale per la Salute e la Prevenzione

L'iniziativa si configura come un grande patto per la salute tra agricoltori, cittadini e medici, volto a riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene. Si intende contrastare la diffusione di cibi ultraformulati che aumentano il rischio di patologie, e sensibilizzare sui pericoli legati a energy drink e prodotti ricchi di additivi chimici. Il progetto sottolinea l'importanza del cibo sano e la necessità di eliminare gli alimenti dannosi dalle diete quotidiane e dalle mense. La ricerca scientifica ha evidenziato un chiaro legame tra i cibi ultraformulati e numerose patologie gravi. Una “dieta chimica” può avere ripercussioni significative sulla fertilità.

L'Alleanza per Consumi Consapevoli

Promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, l'iniziativa è parte di un progetto nazionale che coinvolge settanta ospedali italiani, istituendo il primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini. L'Abruzzo ne è un esempio, con il coinvolgimento delle quattro ASL e diverse strutture ospedalere, dove si terranno incontri e convegni sul rapporto cibo-salute. Questa alleanza per la salute mira a difendere i cittadini, promuovendo modelli di consumo consapevoli e la prevenzione tramite alimenti genuini. Si intende sensibilizzare sull'importanza di conoscere la provenienza dei cibi e di evitare prodotti manipolati o ultraformulati, collegati a numerosi effetti avversi sulla salute.