L'Azienda Ospedale Università Padova ha raggiunto un importante traguardo nella chirurgia oncologica, eseguendo con successo un intervento di exenteratio pelvica totale mediante tecnica robotica. Questa procedura, tra le più complesse e delicate, ha richiesto alta specializzazione e una sinergia impeccabile tra le équipe mediche. Il risultato è frutto della stretta collaborazione tra la Chirurgia Generale 3, diretta dalla dottoressa Gaya Spolverato, l'Urologia, guidata dal professor Fabrizio Dal Moro, e la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, sotto la direzione del professor Franco Bassetto.

Exenteratio Pelvica: Dettagli e Vantaggi della Robotica

L'exenteratio pelvica, o eviscerazione pelvica, è un intervento oncologico ultraradicale che prevede la rimozione in blocco di tutti gli organi pelvici colpiti da tumori localmente avanzati o recidive. La sua esecuzione impone una meticolosa pianificazione e una stretta cooperazione tra numerosi professionisti sanitari: chirurghi, infermieri di sala operatoria, anestesisti e operatori socio-sanitari, in una squadra multidisciplinare. L'adozione della chirurgia robotica ha introdotto benefici notevoli per il paziente, in particolare una significativa riduzione dei tempi di degenza e una minimizzazione del rischio di infezioni. Il paziente è stato dimesso in tempi decisamente più rapidi rispetto alla media dei ricoveri tradizionali, a dimostrazione dell'efficacia della metodologia robotica.

Eccellenza Robotica a Padova: Altre Applicazioni

L'Azienda Ospedale Università Padova si conferma polo di eccellenza nell'applicazione delle tecniche chirurgiche robotiche, estendendo il loro impiego a diversi ambiti. Oltre all'exenteratio pelvica, la struttura ha implementato con successo la chirurgia robotica per il trattamento della sindrome dello stretto toracico superiore. Per quest'ultima, una tecnica mini-invasiva con tre piccole incisioni offre vantaggi concreti: significativa riduzione del dolore, ricoveri più brevi e un rischio di complicanze quasi nullo. Questo approccio robotico, che ha visto l'équipe di Chirurgia toracica diretta dal professor Andrea Dell’Amore tra i pionieri, consente una visione ingrandita e una precisione elevatissima, aspetti cruciali per la rimozione della prima costa.

Tali vantaggi dimezzano i tempi di intervento e degenza, favorendo una ripresa post-operatoria praticamente immediata e migliorando la qualità della vita del paziente.

Innovazione e Collaborazione Multidisciplinare

L'intervento di exenteratio pelvica totale robotica a Padova ha coinvolto decine di medici e professionisti sanitari, evidenziando l'importanza cruciale di un approccio multidisciplinare e multireparto nelle procedure chirurgiche complesse. Questa sinergia è fondamentale per garantire i migliori esiti clinici. L'impiego della chirurgia robotica rappresenta un pilastro dell'innovazione tecnologica in medicina, migliorando non solo i risultati clinici, ma anche la qualità della degenza e il recupero per i pazienti affetti da patologie oncologiche avanzate. L'impegno dell'Azienda Ospedale Università Padova nell'adottare e sviluppare queste tecnologie all'avanguardia testimonia una costante ricerca dell'eccellenza nella cura e nell'assistenza sanitaria.