La tragica scomparsa di Alice, una bambina di undici anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, ha riacceso con urgenza il dibattito sulla sicurezza degli impianti natatori in Italia. L'episodio drammatico sottolinea la necessità improrogabile di intervenire per garantire la protezione nelle piscine pubbliche e private su tutto il territorio nazionale.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha annunciato un'accelerazione nell'iter legislativo del disegno di legge governativo volto a questo scopo.

Musumeci ha dichiarato che il provvedimento «sarà licenziato entro il mese dalla competente Commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza», evidenziando la determinazione a dare una risposta concreta. La dichiarazione del ministro giunge in un contesto allarmante: negli ultimi tre mesi, si sono registrate ben cinque morti di minori in piscina, un dato che rende ancora più impellente l'adozione di misure preventive e normative.

Il Disegno di Legge per la Sicurezza delle Piscine

Il disegno di legge, promosso dal governo Meloni e firmato congiuntamente dal ministro Musumeci e dal ministro della Salute Orazio Schillaci, rappresenta una legge quadro per la salute e la sicurezza negli impianti natatori.

Presentato l'11 agosto 2025, il testo è in fase di esame presso la commissione competente della Camera dei Deputati dal 5 maggio 2026. L'obiettivo primario è introdurre una disciplina organica e completa che affronti tutti gli aspetti cruciali: dagli standard igienico-sanitari alle caratteristiche impiantistiche, fino alla gestione operativa delle piscine.

Il provvedimento mira a colmare lacune normative e a stabilire un quadro di riferimento chiaro per operatori e fruitori. La sua approvazione è considerata un passo essenziale per prevenire ulteriori tragedie e per assicurare che le piscine siano ambienti intrinsecamente sicuri per tutti, specialmente per i bambini.

Contesto Normativo e Prossimi Passi

Approvato in Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2025, il disegno di legge si propone di garantire un'uniformità normativa a livello nazionale in materia di salute e sicurezza nelle piscine. Tra le disposizioni chiave, il testo prevede requisiti stringenti per la qualità dell'acqua, l'implementazione di piani di autocontrollo obbligatori e un rafforzamento della vigilanza da parte delle autorità sanitarie. Inoltre, sono contemplate misure specifiche per il primo soccorso, la definizione chiara delle responsabilità gestionali e l'applicazione di sanzioni. Le competenze delle ASL verranno ridefinite e potenziate per assicurare un controllo efficace.

L'urgenza sottolineata dal ministro Musumeci riflette la volontà politica di accelerare l'iter parlamentare, affinché il disegno di legge possa diventare legge nel più breve tempo possibile.

L'obiettivo è fornire al Paese uno strumento legislativo robusto e aggiornato, capace di elevare gli standard di sicurezza e di prevenire futuri incidenti, proteggendo in particolare i più giovani. La messa in sicurezza delle piscine è ormai una priorità assoluta per il governo, che intende agire con la massima celerità per tutelare la vita e l'incolumità dei cittadini.