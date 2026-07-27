Un innovativo intervento di chirurgia biologica di precisione, eseguito presso il Policlinico di Bari, ha permesso a una donna di 43 anni di preservare la propria articolazione naturale del ginocchio, evitando l'impianto di una protesi metallica. L'operazione, condotta con successo dal dottor Lorenzo Moretti e dalla sua équipe di Ortopedia, ha rappresentato un significativo passo avanti nel trattamento delle lesioni articolari complesse. La paziente presentava una profonda lesione del condilo femorale interno, conseguenza di una patologia dell'età evolutiva conosciuta come osteocondrite dissecante, che avrebbe altrimenti richiesto soluzioni più invasive.

La tecnica chirurgica e il recupero

Durante l'intervento, i chirurghi hanno proceduto alla rimozione dell'area danneggiata, sostituendola con un innesto di tessuto osteocondrale prelevato da donatore. Questo tessuto è stato accuratamente ritagliato e sagomato con estrema precisione, avvalendosi anche di una mascherina 3D derivante da uno studio ricostruttivo e ottenuta tramite stampa, per garantire un adattamento perfetto all'anatomia della paziente. L'utilizzo di un innesto biologico, pienamente compatibile e identico al tessuto rimosso, assicura l'assenza di reazioni di rigetto, venendo riconosciuto dall'organismo come una componente naturale. Nelle settimane successive all'operazione, si innesca un vero e proprio processo di riabitazione: le cellule della paziente iniziano a colonizzare progressivamente il nuovo tassello, ripristinando vitalità e vascolarizzazione fino al suo completo e stabile attecchimento.

L'eccellenza del Policlinico di Bari nella medicina innovativa

Il Policlinico di Bari si conferma una prestigiosa azienda ospedaliero-universitaria, impegnata attivamente in attività clinica, didattica e di ricerca di alto livello. La sua vocazione all'innovazione e all'eccellenza è evidente anche nell'avvio di programmi avanzati, come la raccolta di cellule staminali per la terapia genica contro la talassemia, un'iniziativa che coinvolge la collaborazione sinergica di diverse unità operative e l'impiego di tecnologie all'avanguardia. La struttura si erge a punto di riferimento essenziale per la sanità pugliese e per l'intero Sud Italia, garantendo ai pazienti l'accesso a opportunità di cura altamente specialistiche e innovative in numerosi ambiti medici, consolidando il suo ruolo di polo d'eccellenza.