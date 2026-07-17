Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente inaugurato la Casa della Comunità di Pomezia, un nuovo e significativo presidio sanitario territoriale. La cerimonia si è tenuta nella mattinata del 17 luglio 2026, presso la moderna struttura situata in via dei Castelli Romani. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e sanitarie, tra cui il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, e il sindaco di Pomezia, Veronica Felici, insieme a numerosi rappresentanti del mondo della sanità locale e regionale.

Questa nuova Casa della Comunità è stata concepita per offrire un'ampia gamma di servizi di assistenza primaria e specialistica, rispondendo così in modo più diretto ed efficace ai bisogni di salute dei cittadini. La sua apertura si inserisce pienamente nel più ampio quadro della riorganizzazione della sanità territoriale della Regione Lazio, un processo volto a garantire una maggiore prossimità delle cure e una più efficiente presa in carico dei pazienti. Durante il suo intervento inaugurale, il presidente Rocca ha evidenziato l'importanza strategica di questa iniziativa, dichiarando: “Questa Casa della Comunità rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini di Pomezia e di tutti i comuni limitrofi, un segnale tangibile del nostro impegno per una sanità più vicina alle persone”.

Servizi e Funzionalità del Nuovo Presidio

La Casa della Comunità di Pomezia è stata progettata per essere un centro polifunzionale, capace di erogare una vasta gamma di prestazioni sanitarie. Al suo interno sono disponibili ambulatori di medicina generale e specialistica, servizi infermieristici qualificati e attività dedicate alla prevenzione. La struttura è inoltre equipaggiata con spazi moderni per la diagnostica di base, permettendo ai cittadini di accedere a esami essenziali direttamente sul territorio. Un punto di accoglienza dedicato è stato predisposto per facilitare l'orientamento dei cittadini e fornire tutte le informazioni necessarie per l'accesso ai servizi.

Il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, ha espresso grande soddisfazione per l'apertura, sottolineando come “Con questa inaugurazione, rafforziamo concretamente la rete dei servizi territoriali, avvicinando la sanità ai bisogni reali e quotidiani delle persone.

È un passo avanti significativo per migliorare l'accessibilità e la qualità delle cure per la nostra comunità”.

Il Ruolo Strategico delle Case della Comunità nel Lazio

Le Case della Comunità costituiscono un pilastro fondamentale della strategia di potenziamento della sanità territoriale, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal piano di riorganizzazione regionale. Questi presidi sono pensati per promuovere una vera e propria integrazione tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, un aspetto cruciale per una gestione olistica della salute. Il loro obiettivo primario è favorire la presa in carico complessiva dei pazienti cronici e delle persone in condizioni di fragilità, oltre a intensificare le attività di prevenzione sul territorio.

L'apertura della nuova struttura a Pomezia si aggiunge alle altre Case della Comunità già operative nella Regione Lazio. Questo consolidamento della rete territoriale è essenziale per garantire un sistema di assistenza più robusto, capillare e accessibile, migliorando significativamente l'accesso ai servizi sanitari per l'intera popolazione locale e contribuendo a costruire una sanità più equa ed efficiente per tutti i cittadini del Lazio.