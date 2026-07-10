L'ospedale Santobono di Napoli ha lanciato l'iniziativa "Campagna Amica per la salute", promossa da Coldiretti in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon. L'obiettivo è sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sull'importanza di una sana alimentazione e sulla necessità di contrastare il cosiddetto "cibo cattivo". Presentata il 10 luglio 2026, l'iniziativa ha coinvolto medici, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni locali.

Durante la presentazione, sono stati illustrati i rischi legati al consumo di alimenti ultra-processati, spesso ricchi di zuccheri, grassi e sale.

Il progetto prevede incontri informativi, laboratori didattici e la distribuzione di materiale educativo, volti a promuovere una dieta equilibrata basata su prodotti freschi e di stagione. Un rappresentante di Coldiretti ha affermato: "Lavoriamo per educare i più piccoli a compiere scelte alimentari consapevoli, contrastando la diffusione di abitudini dannose fin dalla giovane età". La Fondazione Santobono Pausilipon ha evidenziato l'importanza di queste azioni preventive per la salute dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

L'impegno del Santobono per la salute alimentare

Il progetto "Campagna Amica per la salute" si integra nelle attività di promozione della salute portate avanti dalla Fondazione Santobono Pausilipon.

Le iniziative coinvolgono direttamente i piccoli pazienti dell'ospedale e i loro genitori, con l'obiettivo di diffondere la cultura del mangiar sano anche fuori dall'ambiente ospedaliero. Sono previsti laboratori pratici e momenti di confronto con esperti di alimentazione, oltre alla distribuzione di prodotti agricoli locali, per favorire una maggiore consapevolezza sull'origine e la qualità degli alimenti consumati.

Campagna Amica: una rete nazionale per il benessere

Campagna Amica si configura come un progetto di ampio respiro nazionale, promosso da Coldiretti, che mira a valorizzare i prodotti agricoli italiani e a promuovere attivamente stili di vita salutari. Questo obiettivo viene perseguito attraverso l'organizzazione di mercati contadini, la realizzazione di iniziative educative mirate e la creazione di solide collaborazioni con diverse strutture sanitarie su tutto il territorio.

In altre città italiane, come ad esempio a Firenze, l'ospedale San Giovanni di Dio ospita un mercato contadino che offre prodotti freschi e locali direttamente a pazienti, familiari e personale sanitario. Queste iniziative capillari rafforzano in maniera significativa il legame indissolubile tra salute e alimentazione, puntando a migliorare il benessere delle comunità tramite la diffusione di buone pratiche alimentari e la promozione di scelte consapevoli.