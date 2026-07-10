Il Molise ha raggiunto la soglia di sufficienza in tutte le macro aree dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) per il 2024. Questo significativo risultato emerge dal documento del Ministero della Salute, che ha monitorato i Lea attraverso gli indicatori 'Core' del nuovo sistema di garanzia. Il percorso di valutazione si è concluso il 14 maggio presso il Comitato permanente per la verifica dei livelli di assistenza. Sebbene in alcuni casi i punteggi siano stati definiti come "al limite, o leggermente superiore", la regione ha comunque superato gli standard richiesti, come evidenziato dal monitoraggio ministeriale.

I punteggi nelle macro aree dell'assistenza

L'analisi dei dati ministeriali evidenzia i risultati ottenuti dal Molise nelle diverse aree dell'assistenza sanitaria. Per l'area della prevenzione, la regione ha registrato un punteggio di 70. Quella distrettuale si è attestata a 62. L'area ospedaliera ha raggiunto la soglia minima di sufficienza, con un punteggio di 60. Questi valori, pur con alcune specificità vicine al limite, attestano la capacità della regione di garantire i servizi fondamentali ai propri cittadini.

Il monitoraggio Lea: garanzia di servizi essenziali

Il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) è uno strumento cruciale utilizzato dal Ministero della Salute per valutare la capacità delle regioni di assicurare prestazioni sanitarie fondamentali ai cittadini.

Il sistema di garanzia si basa su indicatori 'Core' che coprono le principali dimensioni dell'assistenza sanitaria: la prevenzione, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera. Il Comitato permanente per la verifica dei livelli di assistenza ha il compito di esaminare i risultati e certificare il raggiungimento delle soglie minime previste per ciascuna macro area. Questo processo è fondamentale per garantire un'erogazione uniforme e qualificata dei servizi sanitari su tutto il territorio regionale.

Il raggiungimento della sufficienza in tutte le macro aree costituisce un requisito imprescindibile per assicurare l'erogazione omogenea dei servizi sanitari essenziali. Questo risultato conferma l'impegno del Molise nel mantenere standard adeguati di assistenza per i propri cittadini, contribuendo a rafforzare la qualità del sistema sanitario locale.