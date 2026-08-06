Confermato il quinto caso di Febbre del Nilo in Sardegna, tutti registrati nella provincia di Oristano. L'ultimo episodio riguarda una persona di 50 anni, presentatasi al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano con febbre alta e sintomi riconducibili alla West Nile. La diagnosi è stata confermata dalle analisi di laboratorio. Dopo le prime cure, il paziente è stato dimesso ed è rientrato nella propria abitazione.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha immediatamente avviato l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, inclusa la disinfestazione dell’area di residenza.

I precedenti casi di West Nile nell'Oristanese includono un ultrasessantenne dimesso (maggio), una persona ultranovantenne deceduta, un altro ultrasessantenne dimesso e un ultraottantacinquenne tuttora sotto osservazione al San Martino.

Prevenzione: le raccomandazioni sanitarie

Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento di Prevenzione, ha invitato la popolazione, in particolare le persone fragili e anziane, a proteggersi dalle punture di zanzara. Le indicazioni chiave sono: evitare ristagni d’acqua, usare spray repellenti, indossare abiti lunghi all’aperto e schermare la casa con zanzariere.

Il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare, è asintomatico nell’80% dei casi. Nel 20% può causare febbre, cefalea e dolori muscolari.

In meno dell’1% si manifesta in forma neuro-invasiva (encefalite, meningite), con un rischio maggiore dopo i 60 anni.

Collaborazione Asl e Provincia contro il virus

La Asl di Oristano, in collaborazione con la Provincia, ha predisposto un piano d’azione per il contrasto alle zanzare e la diffusione di informazioni. Il programma prevede sensibilizzazione e rafforzamento delle misure di prevenzione. Si raccomanda di eliminare i ristagni d’acqua (svuotare ciotole, sottovasi, contenitori) e adottare comportamenti che riducano il rischio di punture. La direttrice generale Grazia Cattina ha sottolineato l'endemicità del virus nel territorio, rendendo cruciale la partecipazione di tutti.