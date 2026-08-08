L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ha annunciato l'acquisizione di un innovativo microscopio operatorio ottico Proveo 8x, destinato a potenziare il reparto di Oculistica. Questo strumento all'avanguardia, dal valore superiore a 170 mila euro, è stato interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, a conferma di un impegno congiunto per l'eccellenza sanitaria nel territorio.

L'annuncio, avvenuto l'8 agosto 2026, segue la rapida concretizzazione del finanziamento, approvato dal consiglio di amministrazione della Fondazione solo due mesi prima.

Antonello Maraldo, direttore generale dell'Ast, ha evidenziato come la scelta sia stata guidata dalla necessità di sostituire apparecchiature obsolete e di rispondere all'elevato volume di attività del reparto. Maurizio Frascarelli, presidente della Fondazione, ha ribadito l'obiettivo: "garantire migliori servizi agli utenti e attrezzature all'avanguardia per gli operatori".

Tecnologia e Vantaggi del Nuovo Microscopio

Il dottor Luca Cesari, direttore dell'Oculistica, ha enfatizzato il ruolo cruciale del nuovo microscopio operatorio per la sicurezza e l'efficacia degli interventi di microchirurgia oculare. L'apparecchiatura si distingue per gli elevati standard di qualità ottica e precisione meccanica, elementi fondamentali per procedure delicate.

Integra inoltre avanzati sistemi digitali per la visualizzazione e la documentazione. Cesari ha spiegato che il dispositivo offre una migliore visualizzazione del campo operatorio, consentendo maggiore precisione nelle fasi più complesse e una significativa riduzione dei rischi di complicanze legate a difficoltà di osservazione, elevando così gli standard assistenziali del reparto.

L'Impegno dell'UOC di Oculistica dell'Ast Picena

L'Unità Operativa Complessa (UOC) di Oculistica dell'Ast Picena si dedica alla diagnosi e al trattamento delle principali patologie oculari, ponendo attenzione costante all'innovazione tecnologica e all'aggiornamento delle tecniche chirurgiche. Questo impegno si riflette nell'introduzione di trattamenti all'avanguardia, come il recente impianto del dispositivo iStent infinite per la gestione del glaucoma.

Realizzato presso l'ospedale Madonna del Soccorso, questo trattamento innovativo è rivolto a pazienti con specifiche esigenze, consolidando l'offerta di servizi specialistici del reparto e la sua posizione di riferimento nell'ambito dell'oftalmologia.