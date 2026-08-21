Un traguardo significativo per la sanità umbra è stato raggiunto all’ospedale di Perugia, dove è stata eseguita con successo la prima terapia genica per l’emofilia B nella regione. Questo intervento pionieristico ha coinvolto un giovane paziente di vent’anni, diventando il primo trattato in Umbria e il quarto a livello nazionale. La procedura è stata condotta con perizia presso la medicina interna e d’urgenza stroke unit, sotto la direzione della professoressa Cecilia Becattini, confermando l’eccellenza delle competenze mediche locali. La terapia genica è specificamente indicata per gli adulti affetti da emofilia B grave e moderatamente grave, una condizione genetica caratterizzata da un deficit congenito del fattore nono della coagulazione, essenziale per il corretto processo emostatico.

L’Azienda ospedaliera di Perugia ha evidenziato come la somministrazione di questa terapia genica per l’emofilia B rappresenti un trattamento di altissima specializzazione. Tale complessità richiede non solo una struttura organizzativa multidisciplinare di eccellenza, ma anche competenze cliniche altamente qualificate e il rigoroso rispetto di standard elevati di qualità e sicurezza. Attualmente, l’accesso a questa innovativa forma di cura è estremamente limitato, essendo disponibile in un numero ristretto di centri sia a livello nazionale che internazionale. In Italia, oltre all’ospedale di Perugia, i centri di Milano e Napoli hanno avviato percorsi terapeutici simili, posizionando l’Azienda ospedaliera di Perugia come un punto di riferimento nell’ambito delle cure altamente specialistiche e innovative.

Un passo avanti per la sanità regionale

Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, ha commentato l’evento sottolineando la sua importanza strategica: «Questo intervento rappresenta un punto di partenza, non un punto di arrivo». Ha inoltre ribadito che «l’avvio di questo trattamento costituisce un importante passo verso il futuro e conferma la capacità della Regione Umbria e del suo sistema sanitario regionale di investire con lungimiranza nell’innovazione, nell’alta specializzazione e nelle nuove opportunità di cura». Il direttore D’Urso ha enfatizzato come questo risultato sia frutto di una proficua collaborazione tra le istituzioni e del lavoro sinergico di una rete di operatori sanitari altamente professionali, permettendo così di offrire in Umbria trattamenti di elevata complessità e, quando possibile, di evitare ai cittadini la necessità di ricorrere a cure fuori regione, migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi sul territorio.

Prevenzione e diagnosi precoce in Umbria

L’impegno della Regione Umbria nella tutela della salute si estende anche alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie congenite e rare. Un esempio virtuoso è lo Screening Neonatale Esteso (SNE), un programma attivo sul territorio che consente di identificare precocemente oltre cinquanta malattie congenite già nei primissimi giorni di vita del neonato. Questo test, semplice e non invasivo, prevede il prelievo di poche gocce di sangue dal tallone del bambino. Il programma SNE, completamente gratuito, è il risultato di una solida collaborazione tra la Regione Umbria, la Regione Toscana e l’AOU Meyer di Firenze, centro di riferimento per le analisi.

Tale sinergia garantisce un percorso integrato di diagnosi e una presa in carico multidisciplinare, essenziale per accompagnare i piccoli pazienti e le loro famiglie in un percorso di cura coordinato e tempestivo. La Regione Umbria ha destinato risorse specifiche per sostenere queste attività fondamentali, riaffermando il proprio impegno nel garantire ai neonati umbri l’accesso a cure innovative e di eccellenza fin dalla nascita, ponendo le basi per un futuro più sano per la comunità.