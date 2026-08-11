La provincia di Oristano, in Sardegna, registra un'escalation nei casi di Febbre del Nilo, con dodici persone contagiate dal virus. Attualmente, tre pazienti – due ultrasettantenni e un ultracinquantenne – sono ricoverati e in osservazione presso l'ospedale San Martino di Oristano. Il dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha prontamente avviato un'inchiesta epidemiologica e ha implementato attività di profilassi, inclusa la disinfestazione delle aree di residenza dei contagiati.

L'andamento dei contagi e i ricoveri

Il primo caso di West Nile Virus nella provincia è stato documentato lo scorso maggio, riguardando un ultrasessantenne.

Successivamente, un'ultranovantenne ha contratto il virus e, purtroppo, è deceduta a causa della malattia. Tra gli altri casi, un ultrasessantenne è stato dimesso dall'ospedale San Martino ed è tornato a casa, mentre un ultraottantacinquenne rimane ricoverato. Un cinquantenne e un ultrasettantenne (quinto e sesto caso) sono stati dimessi. Attualmente, due ultrasettantenni (settimo e ottavo caso) sono ancora in osservazione all'ospedale di Oristano, e un ultracinquantenne (nono caso) ha già fatto ritorno a casa.

Le azioni di prevenzione della Asl 5 di Oristano

Il dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano sta svolgendo un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza. L'inchiesta epidemiologica mira a ricostruire la catena dei contagi, identificando le modalità di trasmissione e i rischi per la comunità.

Parallelamente, sono state intensificate le misure di profilassi, con interventi di disinfestazione nelle zone abitate dalle persone colpite. Queste azioni mirano a ridurre la popolazione del vettore del West Nile Virus, proteggendo la salute pubblica.

Il West Nile Virus: trasmissione e prevenzione

Il virus della Febbre del Nilo Occidentale, noto come West Nile Virus, è una patologia veicolata principalmente dalle zanzare. La sua diffusione evidenzia l'importanza delle attività di prevenzione per contenere il contagio. In questo contesto, la disinfestazione delle aree interessate si conferma strategia efficace e prioritaria per il controllo del vettore e la limitazione della circolazione virale, essenziale per salvaguardare la salute pubblica.