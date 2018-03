Era ormai nell'aria questa notizia ma ora possiamo dire che tutto ciò è ufficiale: Usain Bolt, 8 volte medaglie d'oro, è pronto per entrare nel palcoscenico del calcio mondiale. Il Borussia Dortmund è la squadra che ha scelto per fare questo salto che potrebbe decidere il suo futuro. Infatti con la pluripremiata squadra tedesca, il prossimo venerdì, terrà un provino per testare se sia idoneo e all'altezza del suo nuovo compito. Come ha espressamente detto lui, vorrebbe giocare nel ruolo di ala sinistra, sfruttando la sua velocità e forza fisica. Il trentunenne giamaicano lo scorso agosto annunciò la fine della sua carriera da velocista e oggi, ai microfoni di Premium Sport ha detto: ''Se mi manca l'atletica? Mi manca la competizione, ma non l'atletica".

Fino ad ora le esperienze calcistiche che ha vissuto sono solo partite disputate a scopo benefico, infatti fa parte della squadra organizzata dall'UNICEF. Il 10 giugno si terrà una super sfida in cui si sfideranno due squadre composte da celebrità, una capitanata da lui stesso e l'altra dal cantante Robbie Williams.

La passione di Usain per il calcio

#Usain Bolt, sin da piccolo, è stato un fanatico del calcio. Tifava, e tifa ancora, Manchester United e ha sempre avuto il pensiero fisso di diventare un calciatore. Tempo fa infatti disse: "Il calciatore è un mestiere che ho sempre sognato di fare, non mi interessa cosa pensi la gente circa ciò". Le sue predisposizioni fisiche però l'hanno portato a diventare un grande velocista, tanto da registrare il record mondiale attuale dei 100 metri (9"58').

La sua carriera da atleta gli ha regalato tante emozioni indescrivibili, ma ora crede sia il momento di cambiare strada perché in questo sport sa di aver già dato tanto. Qui possiamo vedere una compilation di filmati in cui Bolt si approccia al calcio.

Cosa c'è dietro?

La notizia che Usain Bolt [VIDEO] stia intraprendendo una carriera da calciatore è senza dubbio attendibile, però siamo sicuri che non ci sia nulla dietro a ciò? L'ormai ex atleta giamaicano e la squadra tedesca #borussia dortmund hanno in comune lo sponsor, il marchio Puma [VIDEO]. Inoltre, prima di tenere il provino, Bolt si sta allenando con la squadra in allenamenti in cui chiunque paghi un biglietto potrà vederlo. Questi fatti fanno pensare che tutto ciò sia un mezzo per aumentare sia il valore mediatico della squadra che del ragazzo, e sia per incrementare le entrate. Sarà da capire se il Borussia stia pensando di più al lato "commerciale" o all'evento in sé, cioè il provino. #Football