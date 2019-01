Annuncio

La carriera di Nairo Quintana sembra essere arrivata ad un punto fermo. Agli esordi nel grande ciclismo [VIDEO], nel 2013, aveva sbalordito tutti arrivando secondo nel Tour de France del debutto facendo immaginare un futuro da fuoriclasse delle corse a tappe. La vittoria al Giro d’Italia 2014 sembrava confermare la nascita di un campione destinato a diventare un punto di riferimento dei grandi giri, ma nelle stagioni successive la sua parabola è andata sempre in costante calo.

Lo scorso anno Quintana ha fallito sia il Tour de France, chiuso al 10° posto, che la Vuelta Espana, con un 8° posto, e nonostante qualche sfortunata caduta abbia influito sui risultati è stata forte la sensazione di un corridore in grande difficoltà.

Acquadro: ‘Ha sofferto di allergie’

Nairo Quintana sarà chiamato ad una stagione chiave per la sua carriera in questo 2019 che sta iniziando. Dopo un avvio di carriera spumeggiante che pareva designarlo a numero uno dei grandi giri lo scalatore colombiano ha vissuto delle annate di alti e bassi, con qualche problema fisico e l’impressione di un corridore che non è riuscito ad esprimere tutto il suo talento e trasformalo in vittorie.

Le sue prestazioni sono andate in calando con il passare del tempo e il suo atteggiamento in corsa sempre molto passivo ha fatto discutere, facendo ipotizzare qualche limite di personalità. Per cercare di sbloccare la situazione il corridore, il suo staff e la Movistar hanno deciso di cambiare qualcosa e avviare una collaborazione con un nuovo preparatore, l’ex campione Michele Bartoli.

Il manager di Quintana, Giuseppe Acquadro, ha spiegato i motivi di questa scelta: “Non riusciamo a trovare le cause del suo calo di prestazioni.

Nella scorsa stagione ha sofferto di problemi di allergia. Alla fine abbiamo deciso con la squadra di affidarci a Michele Bartoli” ha dichiarato il manager del corridore colombiano.

Bartoli: ‘Ha un grande motore’

L’ex campione Michele Bartoli ha iniziato una nuova carriera da preparatore dopo aver lasciato l’attività agonistica, e si è occupato anche di un altro big del Ciclismo colombiano, Egan Bernal. “Quintana ha ancora un grande motore” ha dichiarato l’ex campione d’Italia. “Ho visto che l’anno scorso si è difeso meglio nelle ultime settimane e questo indica che si sta riprendendo bene. Può ancora vincere un grande giro” ha analizzato Bartoli.

Quintana inizierà la sua stagione domenica 27 gennaio alla Vuelta San Juan [VIDEO], in Argentina e in primavera sarà presente alla Parigi Nizza e alla Vuelta Paesi Baschi. Gli obiettivi principali saranno il Tour de France e la Vuelta Espana.