Alle prime ore del mattino di lunedì 4 febbraio Rai 2 e Raiplay manderanno in onda, rispettivamente in tv e in streaming online gratuito, il Super Bowl 2019. Torna così sulle reti Rai, dove mancava dal 2010, uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno a livello mondiale. Per quanto concerne orari e modalità della messa in onda, nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio, a partire dalle ore 00.20, il secondo canale Rai, così come l'app e il sito ufficiale della Radiotelevisione Italiana, trasmetteranno in diretta l'incontro tra i New England Patriots di Boston [VIDEO] e i Los Angeles Rams.

Il Super Bowl 2019 in diretta televisiva su Rai 2

La telecronaca del Super Bowl 2019, che Raidue trasmetterà in diretta televisiva nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, sarà curata dalla redazione di Raisport, con il puntuale commento di Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano.

Presenti in studio, con Andrea Fusco e Cristina Caruso, il giornalista e telecronista sportivo Valerio Iafrate, giocatori italiani ed esperti di football americano. Tornando ai contenuti della sfida, per i New England Patriots, che cercano la sesta vittoria della loro storia, si tratterà della terza presenza consecutiva al Superbowl; per i Los Angeles Rams, invece, si tratterà di un ritorno sul prato verde a distanza di più di tre lustri dall'ultima volta.

Location della sfida è il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, nello stato della Georgia. La città della Coca Cola ospiterà la finale della National Football League [VIDEO] per la terza volta e ha avuto la meglio su Miami, Tampa e New Orleans.

Un evento di portata mondiale

Com'è risaputo, il Super Bowl è un evento che va al di là del mero carattere sportivo; ogni anno, quest'appuntamento a stelle e strisce si caratterizza per un notevole volume d’affari che spazia dai diritti televisivi al merchandising.

Si stima che anche quest'anno l'evento sarà seguito da circa 130 milioni di americani e quindi rappresenterà una vetrina d'elezione per i vari inserzionisti pubblicitari che hanno dovuto staccare assegni a molti zeri per assicurarsi spot e passaggi televisivi. Per fare un esempio concreto, una réclame di 30 secondi ha un costo di 5/6 milioni di dollari.

L'Half Time Show, ovvero il concerto musicale che si svolgerà a metà partita, quest'anno avrà come protagonisti il gruppo dei Maroon 5. Quella che sarà disputata quest'anno, infine, sarà la cinquantatreesima edizione.