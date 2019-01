Advertisement

Advertisement

E' una specie di salto indietro nel tempo il nuovo progetto con cui la squadra diretta da Angelo Citracca si presenta al via della stagione 2019. Quella che lo scorso anno era Wilier Triestina – Selle Italia diventa ora Neri Sottoli – Selle Italia – KTM, ritrovando così la partnership con un main sponsor già in passato al fianco di questa squadra. Anche nell'organico dei corridori il tema ricorrente è quello dei grandi ritorni: dopo tanti anni passati in team World Tour [VIDEO] Giovanni Visconti ritrova la formazione con cui ha vissuto alcuni dei momenti migliori della sua carriera, mentre per Manuel Bongiorno si tratta del rientro in gruppo dopo un anno di stop completo.

Visconti: ‘Come chiudere un cerchio’

Con un messaggio sui social network ed un articolo sulla Gazzetta dello Sport si è finalmente svelato il progetto della ex Wilier – Selle Italia.

Advertisement

Il futuro della squadra diretta da Angelo Citracca era rimasto avvolto da dubbi ed incertezze pur essendo ormai a pochi giorni dall’avvio della stagione. Le conferme ufficiali sono arrivate solo ora e portano ad una squadra di 17 corridori, con il ritorno del marchio Neri come sponsor principale e l’arrivo di KTM, azienda austriaca, come fornitore di biciclette al posto della Wilier.

La denominazione della squadra è Neri Sottoli – Selle Italia – KTM. Il leader è Giovanni Visconti, di ritorno da Citracca con cui aveva corso da dilettante e poi ancora dal 2009 al 2011. “Per me è come chiudere un cerchio. Sento di poter cogliere ancora delle grandi vittorie e non c’è niente di meglio che farlo qua” ha commentato il tre volte campione d’Italia.

NASCE LA NERI SOTTOLI - SELLE ITALIA - KTM

THE TEAM NERI SOTTOLI - SELLE ITALIA - KTM IS READY TO START



🗒️ READ MORE



🇮🇹 https://t.co/632k1EM8mc

🇬🇧https://t.co/J5ByTo1Ryx#OurTimeIsNow pic.twitter.com/T6ezzQlHKX — Neri Sottoli - Selle Italia - KTM (@NeriSelleItalia) 6 gennaio 2019

Torna Bongiorno, non confermato Mosca

Una delle novità più interessanti del nuovo progetto di Angelo Citracca sarà la partnership con le squadre giovanili, juniores e under 23, intitolate a Franco Ballerini.

Advertisement

“In futuro prenderemo soltanto corridori del vivaio” ha dichiarato il Team manager, che ha annunciato anche la costrizione di una pista semicoperta a Larciano che sarà pronta in un paio di anni e sarà di proprietà del team.

L’organico della Neri Sottoli – Selle Italia – KTM sarà composto da 17 corridori. Insieme a Visconti i nuovi arrivi sono Dayer Quintana, fratello minore di Nairo, l’olandese Etienne Van Empel e Francesco Manuel Bongiorno, che riprende a correre dopo aver annunciato un anno fa il suo addio al ciclismo professionistico [VIDEO]. Ci saranno anche i neoprofessionisti Lorenzo Fortunato, Davide Gabburo, Moreno Marchetti e Umberto Marengo. Tra i confermati spicca invece l’assenza di Jacopo Mosca, uno dei corridori che si erano messi maggiormente in luce nella Wilier dello scorso anno e che non ha una squadra per questa stagione.

Ecco i corridori della Neri Sottoli - Selle Italia - KTM