Torna in pista con il terzo appuntamento della stagione la Formula E 2018-19 che, sabato 26 gennaio farà tappa in Cile per l’ePrix di Santiago. Il campionato riservato alle monoposto elettriche entra dunque nel vivo dopo le due emozionanti gare disputatesi in Arabia Saudita e Marocco.

Il circuito

La capitale cilena ospita per il secondo anno consecutivo una gara di Formula E, ma a differenza dello scorso anno l’evento si terrà nel circuito di Parque O’Higgins.

La pista è ricavata all’interno dell’omonimo parco, la più vasta area verde di Santiago del Cile. Il circuito misura 2400 metri e conta in tutto 14 curve.

Nell’edizione 2017-2018 dell’ePrix cileno la corsa venne disputata su un differente circuito cittadino, situato nel centro della città con partenza fissata lungo l’Avenue Santa Maria.

Ad imporsi fu Jean Eric Vergne su Techeetah, davanti al compagno di team Andrè Lotterer.

La classifica: D’Ambrosio in testa a sorpresa

Dopo i primi due appuntamenti stagionali la classifica della Formula E 2018-19 vede in testa il belga Jerome D’Ambrosio (Mahindra). Questi, dopo aver ottenuto un terzo posto nell’esordio stagionale di Ad Diriyah, ha conquistato una rocambolesca vittoria a Marrakech. A favorire l’exploit del belga il disastro dei due piloti BMW, Antonio Felix da Costa e Alexander Sims, venuti a contatto mentre erano in testa alla gara e si avviavano verso una doppietta. Falloso anche il campione in carica Vergne che, partito dalla seconda posizione, ha commesso un errore in partenza trovandosi a fondo classifica. Il francese ha compiuto una grande rimonta chiudendo comunque al quinto posto.

D’Ambrosio guida la classifica con 40 punti, seguito da Da Costa (BMW, 28 punti), Vergne (Techeetah,28), Lotterer (Techeetah, 19) e Frijns (Virgin Racing, 18). Tra i team avanti Techeetah con 47 punti, poi Mahindra e BMW (40), Virgin Racing (36) e Nissan (18).

Orari diretta tv e streaming

L’ePrix di Santiago del Cile, terza prova del mondiale Formula E 2018-19, sarà trasmesso in diretta tv solo su Eurosport, canale 210 di Sky. Sarà possibile vedere la diretta streaming sul sito di SportMediaset o su Eurosport Player.

Questi gli orari di trasmissione di sabato 26 gennaio:

Prove libere 1: 11:55-12:55, YouTube

Prove libere 2: 14:10-14:55, YouTube

Qualifiche e Superpole: 16:00-17:05, highlights in differita su Eurosport (19:30-20:00)

Gara: ore 20:00 (45′ + un giro) diretta tv su Eurosport, differita su Italia 1 dalle ore 23. Dirette streaming su SportMediaset ed Eurosport Player.