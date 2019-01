Annuncio

Annuncio

Due riunioni per complessivi tre titoli mondiali in palio, si combatte sul ring del Barclays Center di Brooklyn e del Toyota Center di Houston. Sarà notte fonda in Italia quando i pugili saliranno sul ring, a Brooklyn il match-clou vede Keith Thurman difendere il suo titolo mondiale WBA dei pesi welter versione super dall'assalto di Josesito Lopez. In Texas, invece, il campione mondiale WBO dei pesi superwelter, Jaime Munguia, mette in palio la sua cintura iridata contro Takeshi Inoue.

Nella stessa riunione Jesus M Rojas difende il titolo mondiale WBA dei pesi piuma contro Can Xu.

Keith Thurman, il ritorno sul ring dopo quasi due anni

Sono trascorsi 22 mesi dall'ultimo combattimento disputato da Keith Thurman che, esattamente il 4 marzo del 2017, difese vittoriosamente il titolo Super WBA dei pesi welter contro Danny Garcia.

Advertisement

Il 30enne pugile statunitense era stato poi costretto ad un'assenza forzata dal quadrato a causa di una serie di problemi fisci e personali. Thurman è imbattuto dopo 28 match da professionista con altrettante vittorie (22 prima del limite) ed ha conquistato la cintura WBA dei pesi welter [VIDEO] nel 2015, battendo ai punti Robert Guerrero. Per lui sarà la quarta difesa, dopo quelle vittoriose ai danni di Luis Collazo, Shawn Porter ed il citato Garcia. Lo sfidante è il 34enne pugile californiano Josesito Lopez, noto come 'The Riverside Rocky' che tenterà la seconda chance mondiale della sua carriera dopo quella del 2012 quando venne sconfitto per k.o in 5 round da Canelo Alvarez nel match valido per il titolo WBC dei superwelter. Pugile solido ed esperto, ha affrontato alcuni dei combattenti più forti della categoria [VIDEO], oltre al citato Alvarez ha infatti sfidato Jessie Vargas, Marcos Maidana ed Andre Berto dai quali è stato comunque sconfitto.

Advertisement

La sua vittoria più prestigiosa nel 2012 contro l'ex campione del mondo Victor Ortiz. Vanta un personale di 43 combattimenti da professionista con 36 vittorie (19 k.o) e 7 sconfitte.

Jaime Munguia vs Takeshi Inoue, sfida tra due pugili imbattuti

Il confronto tra Jaime Munguia e Takeshi Inoue, valido per il titolo mondiale dei superwelter versione WBO, mette di fronte due atleti dal record immacolato. Il messicano Munguia è campione del mondo da aprile dello scorso anno quando mise k.o in 4 round Sadam Ali. Nei mesi successivi ha difeso vittoriosamente la sua cintura contro Liam Smith e Brandon Cook, vanta un personale di 31 successi in altrettanti match di cui 26 chiusi prima del limite. Lo sfidante è il giapponese Takeshi Inoue, anche lui imbattuto dopo 14 incontri con 13 vittorie (7 k.o) ed 1 pari. Il pugile nipponico è campione della OPBF (Oriental and Pacific Boxing Federation) e combatte per la prima volta lontano dai confini asiatici. Nella medesima riunione di Houston sarà in palio anche il titolo mondiale WBA dei pesi piuma detenuto da Jesus M Rojas, anche se di fatto il pugile portoricano perse ai punti la sfida mondiale dello scorso 11 agosto contro Joseph Diaz che venne però privato del titolo per il peso eccessivo.

Ha un recordo di 26 vittorie, 2 sconfitte e 2 pari. Lo sfidante è il cinese Can Xu, già campione internazionale della categoria: per lui 17 match da professionista con 15 vittorie e 2 sconfitte.

I combattimenti in diretta streaming

Entrambe le riunioni saranno trasmesse live streaming su Dazn che conferma dunque il suo massimo impegno nei confronti del pugilato. La riunione di Houston con in palio il titolo dei superwelter tra Munguia e Inoue inizierà alle ore 1.00 di domani, 27 gennaio. Il collegamento con Brooklyn per la riunione del Barclays Center che vede come match clou il mondiale dei pesi welter tra Thurman e Lopez inizierà invece alle 2.00.