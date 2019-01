Annuncio

C'è Manny Pacquiao sul ring e tanto basta per avere l'interesse di mezzo mondo [VIDEO]. Non è un pugile qualunque e lo sappiamo bene: a 40 anni suonati, dopo la bellezza di dodici titoli mondiali in otto classi di peso, record assoluto per la boxe, ha ancora voglia di combattere. Così, tra un impegno politico e l'altro (non dimentichiamo che è Senatore della Repubblica delle Filippine), non trascura mai la palestra ed è riuscito a regalare a sé stesso ed a milioni di fans in tutto il mondo un altro 'sogno americano'.

Sarà notte fonda in Italia quando salirà sul ring del MGM Grand di Las Vegas per affrontare Adrien Boner e difendere il titolo mondiale regolare WBA dei pesi welter conquistato a luglio dello scorso anno contro Lucas Martin Matthysse.

Dazn trasmetterà in diretta l'intera riunione ad iniziare dalle ore 3 di domani, 20 dicembre. Pacquiao e Broner dovrebbero salire sul ring intorno alle 5.

'Pac Man', l'uomo dalle mille resurrezioni

Sono trascorsi oltre 20 anni da quando ha fatto il suo esordio sul ring da professionista. Manny Pacquiao ne aveva appena 16 nel gennaio del 1995, epoca del suo primo combattimento. In oltre un ventennio ha indossato le cinture iridate dei pesi mosca, supergallo, piuma, superpiuma, leggeri, superleggeri, welter e superwelter. Non si contano le volte che è stato dato per finito: nel 2012, ad esempio, a seguito della sconfitta contro Timothy Bradley che gli costò il titolo dei pesi welter ed il successivo k.o incassato da Juan Manuel Marquez. Lui si è rialzato come sempre, nel 2013 ha indossato nuovamente la cintura ai danni di Brandon Rios e si è preso anche la sua personale rinvincita nei confronti di Bradley.

Il celebre match del secolo contro Floyd Mayweather perso ai punti con verdetto unanime nel 2015 sembrava il suo canto del cigno. Ma lui non ha battuto ciglio, nel 2016 ha rivinto il titolo contro Jessie Vargas, nel 2017 è stato sconfitto da Jeff Horn e quando sembrava sul punto di appendere i guantoni al chiodo, rieccolo campione del mondo dei pesi welter [VIDEO]grazie al TKO ottenuto ai danni del citato Matthysse. In oltre vent'anni di carriera si è confrontato con alcuni tra i migliori pugili pound for pound: oltre a 'Money' Mayweather tra i suoi avversari ci sono stati Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Ricky Hatton ed Erik Morales. Contro Broner celebrerà il 70esimo combattimento da professionista, per lui 60 vittorie (39 k.o), 7 sconfitte e 2 pari.

'The problem', Adrien Broner

L'avversario di 'Pac Man' è certamente di prim'ordine. Soprannominato 'The problem', Adrien Broner è un pugile esperto e poliedrico, capace nella sua carriera di conquistare quattro titoli mondiali in altrettante categorie di peso.

Ha 29 anni, dunque 11 in meno del suo rivale e tanta voglia di passare alla storia tra i pugili che hanno affrontato e sconfitto il monumento filippino. Professionista dal 2008, Broner ha detenuto il titolo WBO dei superpiuma conquistato nel 2011 contro Vicente Martin Rodriguez. Nel 2012 ha lasciato la cintura per tentare la chance mondiale tra i pesi leggeri ed ha vinto il titolo WBC grazie al successo prima del limite su Antonio DeMarco. Nel 2013 vince quello dei welter WBA contro Paul Malignaggi che gli viene però strappato lo stesso anno da Marcos Maidana. Nel 2015 vince il titolo vacante dei superleggeri versione WBA battendo per TKO il russo Khabib Allakhverdiev. L'anno successivo però sarà 'tradito' dal peso eccessivo ed la cinturà gli sarà tolta nonostante la vittoria per k.o su Ashley Theophane: quello dei peso è sempre stato un suo problema. Il suo ultimo combattimento ad aprile dell'anno scorso, vinto ai punti contro Jessie Vargas. Vanta un personale di 37 match con 33 vittorie (24 k.o), 3 sconfitte ed 1 pari.

