Amir Khan ci riprova ed a distanza di quasi tre anni dalla dura sconfitta per k.o al cospetto di Canelo Alvarez, è pronto alla nuova sfida mondiale. Lo scoglio è durissimo, Terence Crawford detiene dallo scorso anno il titolo mondiale WBO dei pesi welter, dopo essere stato campione indiscusso dei pesi superleggeri nel 2017 e detentore del titolo iridato dei leggeri versione WBO dal 2014 al 2015. Si tratta di un pugile imbattuto, considerato alla luce dei risultati tra i migliori combattenti del pianeta pound for pound [VIDEO].

Inutile dire che è nettamente favorito e per 'King Khan' ci vorrà probabilmente la miglior prestazione della carriera per aver ragione del temuto 'Bud'. La data del match è praticamente ufficiale, a renderla nota è stato il promoter Bob Arum intervistato da Talksport.

Il combattimento dovrebbe svolgersi il prossimo 20 aprile al Madison Square Garden di New York. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve nel corso di una conferenza stampa.

Arum: 'New York alla portata dei tifosi inglesi di Khan'

L'intenzione di Arum è quella di riempire il Madison così come accaduto in occasione degli ultimi combattimenti di Canelo Alvarez contro Rocky Fielding per il mondiale dei supermedi [VIDEO]e di Vasiliy Lomachenko contro Jose Pedraza per il match iridato dei pesi leggeri [VIDEO]. "Rispetto a Las Vegas, New York è un posto più facilmente raggiungibile per i tifosi inglesi di Khan - ha spiegato Arum - per cui penso che il Madison possa andare esaurito". L'intenzione è quella di organizzare una riunione all'altezza del match-clou. Tra i pugili impegnati al Madison il prossimo 20 aprile, in base alle prime indiscrezioni, potrebbe esserci l'imbattuto peso leggero Teofimo Lopez che il prossimo 2 febbraio combatterà contro Diego Magdaleno a Frisco, in Texas, nel sottoclou del match mondiale dei mediomassimi versione WBO tra Eleider Alvarez e Sergey Kovalev.

Per Khan è l'ultima chance di tornare ai vertici

Inutile dire che per Amir Khan vale il vecchio adagio 'o la va, o la spacca'. Il combattimento in questione somiglia tanto all'ultimo treno da prendere in corsa per tornare ad indossare una cintura iridata, ma Terence Crawford è certamente in questo momento l'avversario più duro da affrontare nella categoria dei pesi welter. Divisione che, tra i campioni in carica, conta anche Errol Spence jr che il prossimo 16 marzo difenderà il titolo IBF dall'assalto del campione dei pesi leggeri Mikey Garcia, oltre all'eterno Manny Pacquiao che difenderà sabato prossimo 19 gennaio il suo titolo regolare WBA contro Adrien Broner. Amir Khan detenne la corona dei pesi superleggeri dal 2009 al 2011, detronizzato dopo la sconfitta ai punti con Lamont Petersen con verdetto non unanime, ma successivamente riconosciuto come campione dalla WBA dopo che Petersen risultò positivo ad un test antidoping. Il britannico perderà poi il titolo l'anno successivo, sconfitto per k.o tecnico da Danny Garcia. Nel 2016 il tentativo tra i pesi medi con il duro stop imposto da Canelo Alvarez: il suo personale è di 37 incontri con 33 vittorie (20 per k.o) e 4 sconfitte.

Per Terence Crawford invece il terrificante primato di 34 vittorie su altrettanti combattimenti, di cui 25 prima del limite.