Come da oltre un decennio a questa parte, coinciderà con il Santos Tour Down Under l'inizio della grande stagione del ciclismo su strada [VIDEO]. Da martedì 15 a domenica 20, appuntamento sulle strade del distretto di Adelaide per la prima prova dell'anno appartenente al circuito WorldTour. Giunta alla 20^ edizione, ha in Daryl Impey il campione uscente, mentre nessun italiano è mai riuscito ad imporsi.

Il percorso: l'analisi delle sei tappe

Saranno sei le frazioni da affrontare, anticipate domenica 13 gennaio dal People's Choice Classic, un criterium che solitamente si conclude con una volata generale.

Sarà presumibilmente volata anche nella prima vera tappa, da North Adelaide a Port Adelaide: 132.4 km senza reali difficoltà, con gli sprinter verosimilmente protagonisti. Lo scenario non cambierà neppure nelle due giornate successive, sebbene in occasione del secondo giorno qualche saliscendi posto prima dell'arrivo ad Angaston potrebbe scombinare le carte in tavola.

Le cose cominceranno a farsi più interessanti nella quarta tappa: solo cinque chilometri prima del traguardo di Campbelltown, si scalerà Montacute, Gran Premio della Montagna lungo 2.3 km, con una pendenza media del 9%. Sarà l'occasione per dare una scossa alla classifica e mettere fuori gioco le ruote veloci. Nessuna vera salita, ma continue ondulazioni sono quelle che dovranno superare gli atleti il penultimo giorno, mentre nell'ultimo ci sarà l'ormai classico arrivo a Willunga Hill: l'ascesa, lunga 2.9 km e con una pendenza media del 7%, dovrà essere scalata due volte, la seconda delle quali coinciderà con l'arrivo. Qui si conoscerà il vincitore della classifica generale.

15 Gennaio 2019 – 1^ tappa: Tappa 1: North Adelaide – Port Adelaide (132.4 km)

16 Gennaio 2019 – 2^ tappa: Tappa 2: Norwood – Angaston (149 km)

17 Gennaio 2019 – 3^ tappa: Tappa 3: Lobethal – Uraidla (146.2 km)

18 Gennaio 2019 – 4^ tappa: Tappa 4: Unley – Campbelltown (129.2 km)

19 Gennaio 2019 – 5^ tappa: Tappa 5: Glenelg – Strathalbyn (149.5 km)

20 Gennaio 2019 – 6^ tappa: Be Safe Be Seen MAC Tappa 6: McLaren Vale – Willunga Hill (151.5 km)

La startlist: attesi Sagan e Viviani

Sono diciannove le squadre al via del Tour Down Under 2019: alle diciannove formazioni WorldTour ammesse di diritto si aggiunge la Unisa-Australia, invitata dagli organizzatori.

Sono tanti i possibili contendenti alla vittoria finale, come dimostra il successo ottenuto lo scorso anno dal sudafricano Daryl Impey, in forza alla formazione di casa Mitchelton-Scott.

Col dorsale numero uno, proverà a fare il bis, ma dovrà vedersela, su tutti, con i vari agguerriti connazionali, a partire da Richie Porte, al debutto con la nuova divisa della Trek-Segafredo.

Numerosi i velocisti di rango internazionale: tra gli altri, ricordiamo il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), il recordman di vittorie del 2018 Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), il gioiellino di casa Caleb Ewan (Lotto Soudal) e il debuttante nel WorldTour Jakub Mareczko (CCC Team).

Oltre ai già citati Viviani e Mareczko, altri sono gli italiani al via, tra cui Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Drapac).

Ecco la lista partenti della corsa:

MITCHELTON - SCOTT

1 IMPEY Daryl South Africa

2 DURBRIDGE Luke Australia

3 EDMONDSON Alexander Australia

4 HAMILTON Lucas Australia

5 HAYMAN Mathew Australia

6 HEPBURN Michael Australia

7 MEYER Cameron Australia

BORA-HANSGROHE

11 SAGAN Peter Slovakia

12 BODNAR Maciej Poland

13 GATTO Oscar Italy

14 MCCARTHY Jay Australia

15 MUHLBERGER Gregor Austria

16 OSS Daniel Italy

17 POSTLBERGER Lukas Austria

TREK-SEGAFREDO

21 PORTE Richie Australia

22 CLARKE William Australia

23 DE KORT Koen Netherlands

24 REIJNEN Kiel United States

25 MULLEN Ryan Ireland

26 STETINA Peter United States

27 PANTANO GOMEZ Jarlinson Colombia

LOTTO - SOUDAL

31 EWAN Caleb Australia

32 BLYTHE Adam United Kingdom

33 MARCZYNSKI Tomasz Poland

34 HAGEN Carl Fredrik Norway

35 HANSEN Adam Australia

36 KLUGE Roger Germany

37 DE GENDT Thomas Belgium

UAE - TEAMEMIRATES

41 BYSTROM Sven Erik Norway

42 SUTHERLAND Rory Australia

43 OLIVEIRA Ivo Portugal

44 PHILIPSEN Jasper Belgium

45 POGACAR Tadej Slovenia

46 POLANC Jan Slovenia

47 ULISSI Diego Italy

TEAM DIMENSION DATA

51 VALGREN ANDERSEN Michael Denmark

52 BAK Lars Ytting Denmark

53 DLAMINI Nicholas South Africa

54 GIBBONS Ryan South Africa

55 O'CONNOR Ben Alexander Australia

56 DAVIES Scott United Kingdom

57 SLAGTER Tom Jelte Netherlands

BAHRAIN - MERIDA

61 POZZOVIVO Domenico Italy

62 BAUHAUS Phil Germany

63 DENNIS Rohan Australia

64 HAUSSLER Heinrich Australia

65 PERNSTEINER Hermann Austria

66 ARASHIRO Yukiya Japan

67 SIEBERG Marcel Germany

TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE

71 WOODS Michael Canada

72 DOCKER Mitchell Australia

73 MCLAY Daniel United Kingdom

74 MORTON Lachlan David Australia

75 SCULLY Thomas New Zealand

76 WHELAN James Australia

77 BETTIOL Alberto Italy

TEAM SUNWEB

81 BOL Cees Netherlands

82 FROHLINGER Johannes Germany

83 HAMILTON Chris Australia

84 HINDLEY Jai Australia

85 KANTER Max Germany

86 STORER Michael Australia

87 WALSCHEID Max Germany

AG2R LA MONDIALE

91 LATOUR Pierre France

92 BAGDONAS Gediminas Lithuania

93 CHEVRIER Clement France

94 COSNEFROY Benoit France

95 DENZ Nico Germany

96 DUPONT Hubert France

97 PETERS Nans France

ASTANA PRO TEAM

101 BALLERINI Davide Italy

102 BOARO Manuele Italy

103 DE VREESE Laurens Belgium

104 FOMINYKH Daniil Kazahkstan

105 GIDICH Yevgeniy Kazahkstan

106 ZAKHAROV Artyom Kazahkstan

107 SANCHEZ GIL Luis Leon Spain

TEAM KATUSHA-ALPECIN

111 DOWSETT Alex United Kingdom

112 DEBUSSCHERE Jens Belgium

113 GUERREIRO Ruben Portugal

114 HAAS Nathan Australia

115 HALLER Marco Austria

116 KUZNETSOV Vyacheslav Russia

117 STRAKHOV Dmitrii Russia

GROUPAMA - FDJ

121 SCOTSON Miles Australia

122 HOELGAARD Daniel Norway

123 LADAGNOUS Matthieu France

124 LUDVIGSSON Tobias Sweden

125 MORABITO Steve Switzerland

126 FRANKINY Kilian Switzerland

127 VINCENT Leo France

MOVISTAR TEAM

131 CARRETERO Hector Spain

132 CASTRILLO Jaime Spain

133 FERNANDEZ ANDUJAR Rubén Spain

134 MAS BONET Lluis Spain

135 PRADES REVERTE Eduard Spain

136 SÜTTERLIN Jasha Germany

137 VALLS FERRI Rafael Spain

DECEUNINCK - QUICKSTEP

141 VIVIANI Elia Italy

142 SABATINI Fabio Italy

143 MORKOV Michael Denmark

144 HONORÉ Mikkel Denmark

145 DEVENYNS Dries Belgium

146 KNOX James United Kingdom

147 CAVAGNA Rémi France

TEAM JUMBO - VISMA

151 BENNETT George New Zealand

152 GESINK Robert Netherlands

153 HOFSTEDE Lennard Netherlands

154 LINDEMAN Bertjan Netherlands

155 LEEZER Tom Netherlands

156 VAN POPPEL Danny Netherlands

157 WYNANTS Maarten Belgium

TEAM SKY

161 DOULL Owain United Kingdom

162 ELISSONDE Kenny France

163 HALVORSEN Kristoffer Norway

164 KNEES Christian Germany

165 POELS Wouter Netherlands

166 ROWE Luke United Kingdom

167 VAN BAARLE Dylan Netherlands

CCC TEAM

171 BEVIN Patrick New Zealand

172 DE LA PARTE GONZALEZ Victor Basque Country

173 MARECZKO Jakub Italy

174 OWSIAN Lukasz Poland

175 ROSSKOPF Joey United States

176 VENTOSO ALBERDI Francisco José Spain

177 SAJNOK Szymon Poland

UNISA - AUSTRALIA

181 HARPER Chris Australia

182 LEA Jason Australia

183 SUNDERLAND Dylan Australia

184 TOOVEY Ayden Australia

185 VAN DER PLOEG Neil Australia

186 WHITE Nicholas Australia